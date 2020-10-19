В Рязани из-за перекрытия моста у цирка изменили схему движения троллейбусов

В Рязани вновь изменили схему движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, ранее серьёзные изменения в маршрутах общественного транспорта были введены из-за ремонта моста через Лыбедь на улице Ленина. Новые изменения связаны с открытием движения по улице Маяковского в районе Центрального рынка.

Так, троллейбус №6 отменили. Троллейбусы маршрута №3 между остановками «Дом художника» и «Кальное» будут курсировать в прямом и обратном направлении через улицы Маяковского, Есенина, Горького, Новую и Касимовское шоссе. Четыре троллейбуса будут ездить от 11-й больницы до площади Свободы.

Троллейбусы маршрута №5 будут проезжать через улицу Маяковского, разворачиваться на Театральной и следовать по своему маршруту. Это касается как наружных, так и внутренних рейсов.

Троллейбусы №8 при движении от Депо №3 будут следовать до остановки «Кальное», а далее – по улицам Новой, Горького, Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту. Троллейбусы маршрута №8 при движении со стороны Комбайнового завода следуют до остановочного пункта «Дом Художника» по своему маршруту. Далее они будут заворачивать на улицу Маяковского.

Троллейбус №10 будет курсировать через площадь Ленина и площадь Соборную, разворачиваться и следовать в обратном направлении, уточники в рязанской мэрии.