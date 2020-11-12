В Рязани подвели итоги смотра-конкурса по патриотическому воспитанию

В Рязани подвели итоги мунициального смотра-конкурса по патриотическому воспитанию. На конкурс участники представили 21 работу, сообщили в пресс-службе администрации города.

Конкурсанты познакомили членов жюри с уникальными авторскими мероприятиями, направленными на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Члены профессионального жюри, в состав которого вошли представители сферы науки, культуры, образования, общественности, а также студенческое жюри РГУ им. С.А. Есенина, высоко оценили конкурсные работы участников.

Номинация «Специалист в сфере патриотического воспитания в образовательной организации»:

3 место:

— МБОУ «Школа №22», Ольга Крутова, заместитель директора по воспитательной работе;

— МБУДО «Центр детского творчества «Приокский», Людмила Богомолова, педагог-организатор;

2 место:

— МБУДО «ДЮЦ «Звезда», Сергей Лебедев, педагог дополнительного образования;

— МАОУ «Школа №47», Наталья Тютчева, заместитель директора по воспитательной работе;

— МБОУ «Школа №40», Наталья Лачина, заместитель директора по воспитательной работе.

1 место:

— МБОУ «Многопрофильная школа №17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова», Екатерина Кротова, учитель английского языка, заместитель руководителя школьного музея истории школы №17.

Номинация «Педагогический дебют в сфере патриотического воспитания в образовательной организации»:

3 место:

— МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования», Фролкина Олеся Васильевна, учитель истории, обществознания, искусства;

— МБОУ «Школа №15», Наталья Асташина, учитель ИЗО, Елена Кожина, учитель русского языка и литературы;

2 место:

— МБОУ «Школа №33», Наталья Царева, учитель математики, классный руководитель 7А кадетского класса;

1 место:

— МБОУ «Многопрофильная школа №17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова», Светлана Степанова, учитель английского языка, руководитель музея истории школы№17.

Победители и призеры муниципального этапа представят город Рязань в областном смотре-конкурсе образовательных учреждений по патриотическому воспитанию.