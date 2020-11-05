Четверг, 5 ноября, 2020
8.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В преддверии сезона распродаж года Почта России напоминает о правилах безопасного шопинга

7info7

На следующей неделе стартуют главные распродажи года. Почта России в Рязанской области напоминает о шести полезных лайфхаках, которые помогут сделать ваши покупки просто, безопасно и с удовольствием. Основная роль в этом отводится цифровым услугам  и сервисам Почты России.

При заказе доставки товаров из интернет-магазинов Почтой России важно придерживаться нескольких правил:

Заказывайте товары только в проверенных интернет-магазинах. Внимательно проверяйте адрес доставки. Индекс, который соответствует вашему адресу, можно уточнить на официальном сайте Почты России pochta.ru или в мобильном приложении.

реклама

При выборе способа получения товара старайтесь выбирать отслеживаемую доставку. В иностранных интернет-магазинах она может скрываться под обозначением «Registered mail». Тогда вы сможете отследить все пути прохождения своей посылки и точно узнаете, когда она поступит в ваше почтовое отделение.

Отслеживайте свое почтовое отправление на официальном сайте Почты России pochta.ru или в мобильном приложении. Почта России напрямую обменивается информацией с иностранными почтовыми администрациями, с федеральной таможенной службой, что гарантирует актуальность и достоверность информации, представленной в трекинге.

Оформите упрощенное получение отправлений при помощи простой электронной подписи в почтовом отделении. Это можно сделать в почтовом отделении, один раз заполнив заявление. После этого вы сможете получать свои посылки без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений, просто называя оператору код подтверждения из СМС. Сервис пользуется все большей популярностью среди рязанцев.

Простой электронной подписью жители региона активно пользуются с августа 2018 года. На сегодняшний день ее подключили уже более 150 тысяч жителей Рязанской  области.  Всего по смс уже вручено более 2 600 0000 шт. почтовых отправлений.

Получайте отправление без очереди по предварительной записи в отделениях Почты России. Найдите ближайшее отделение по индексу или адресу, нажмите кнопку «Записаться на посещение», выберите дату и время посещения. Сервис доступен физическим лицам на все виды услуг.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, при заказе в интернет-магазине рекомендуется воспользоваться отправлением  Ценная посылка с описью вложения, которая вскрывается в почтовом отделении в присутствии почтовых сотрудников. В случае несоответствия вложения на месте будет составлен акт, получатель имеет право составить претензию в двух экземплярах. Один экземпляр клиент передает начальнику почтового отделения. Далее клиент пишет отказ от получения, составляется акт, посылка высылается обратно отправителю с вложенным актом и отказом клиента. Все услуги почты в данном случае оплачивает отправитель.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев предупредили о перерывах в телерадиовещании

Новости Рязани
В четверг и пятницу, 5 и 6 ноября, в Рязанской области возможны перебои с телерадиовещанием. Об этом, со ссылкой на Рязанский областной...
Узнать больше

На Рязанском нефтезаводе сменился гендиректор

Новости Рязани
До перехода в Рязань он руководил нефтеперерабатывающим комплексом «Башнефть-Уфанефтехим, входящим в состав НК «Роснефть».
Узнать больше

Ушёл из жизни почётный гражданин Рязани Вячеслав Коростылёв

Новости Рязани
С 1982 по 2009 год Коростылёв возглавлял Рязанский областной научно-методический центр народного творчества.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На Рязанском нефтезаводе сменился гендиректор

Новости Рязани
До перехода в Рязань он руководил нефтеперерабатывающим комплексом «Башнефть-Уфанефтехим, входящим в состав НК «Роснефть».
Узнать больше

Ушёл из жизни почётный гражданин Рязани Вячеслав Коростылёв

Новости Рязани
С 1982 по 2009 год Коростылёв возглавлял Рязанский областной научно-методический центр народного творчества.
Узнать больше

В Рязани снимается многосерийный скетчком

Культура
Рязанская школа кино «Перспектива» начала производство многосерийного скетчкома «Физрук на продлёнке».
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Андрей Минаев: Университет функционирует в непростом, но рабочем режиме

Акценты
Главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова побеседовала с ректором РГУ имени С. А Есенина о работе вуза и его достижениях.
Узнать больше

Хэллоуин. История и традиции праздника

Акценты
31 октября отмечается Хэллоуин. Он же Праздник смерти, Праздник нечистой силы, Самайн, Канун Дня всех святых. Можно было бы назвать его самым...
Узнать больше

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+