В ковидных отделениях стало больше пожилых пациентов

В ковидные стационары стало больше попадать больных в тяжелом и среднетяжелом состоянии, рассказала «Известиям» начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Екатерина Трифонова. По ее словам, это связано с изменением в критериях госпитализации. Среди поступающих много больных с большим процентом поражения легких, есть люди с дыхательной недостаточностью, весной таких пациентов было гораздо меньше.

«Очень много пожилых, у которых COVID протекает тяжелее на фоне сопутствующих патологий. Полагаю, весной такие люди придерживались жесткой самоизоляции, а сейчас, видимо, расслабились, стали больше контактировать с друзьями и родственниками и чаще заболевают», — рассказала она.

По ее словам, COVID проявляет себя очень коварно. Состояние пациентов, которые попадают в стационар при проявлении первых симптомов в ряде случаев может ухудшаться вопреки ожиданиям. Есть группы пациентов, которые могут быть резистентны к лечению, особенно тяжелые, пожилые, с сахарным диабетом и с сопутствующими патологиями. Однако встречаются и пациенты, у которых были высокие степени поражения легких, но выздоровели, отметила Екатерина Трифонова.

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По мнению главы Центра инфекционных болезней ЦКБ, перспективы хорошие. Представления врачей о COVID в целом изменились, появились эффективные препараты, скорректировалась тактика в отношении реанимационных больных.

Подробнее — в эксклюзивном интервью главы Центра инфекционных болезней ЦКБ «Известиям»: «Я лично столкнулась с двумя подтвержденными случаями повторного заражения»