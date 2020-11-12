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Новости РязаниОбщество

Сотрудники рязанской автоколонны 1310 вновь вышли на одиночные пикеты

7info7

12 ноября бывшие сотрудники автоколонны 1310 вновь вышли на одиночные пикеты к зданию администрации. Рязанцы добиваются выплаты зарплат.

По словам одного из пострадавших, всего за свои права борются около 100 человек. Однако работники автоколонны 1310 — «возрастные люди», а некоторым из них больше 65 лет.

— Из-за новых эпидемиологических правил не все смогли выйти на пикет. Многие, как и советовал Роспотребнадзор, сидят дома. Однако на акцию все-таки пришли несколько человек, с которыми мы и меняемся каждые полчаса, — рассказывает пикетирующий.

По словам мужчины, это не первая их акция. Ранее они выходили с плакатами к зданию администрации 5 и 6 ноября. Их главная цель — привлечение внимания к существующей проблеме.

После одного из таких пикетов в администрации Рязани пообещали решить проблему с выплатой компенсационных и выходных пособий.

— После закрытия автоколонны все автобусы передали во владение УРТ. При этом в документе значится, что предприятие может эксплуатировать нашу технику. Получается, что они используют наши автобусы, доводят их до удручающего состояния, из-за чего их стоимость снижается. А наша зарплата, по сути, — это и есть продажа данной техники, — делится своим мнением мужчина.

По словам пикетирующего, к ним не раз выходили и сотрудники администрации, и депутаты. Все они обещали решить проблему, однако «обещания — это одно, а действия — совсем другое».

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