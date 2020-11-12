Сотрудники рязанской автоколонны 1310 вновь вышли на одиночные пикеты

12 ноября бывшие сотрудники автоколонны 1310 вновь вышли на одиночные пикеты к зданию администрации. Рязанцы добиваются выплаты зарплат.
По словам одного из пострадавших, всего за свои права борются около 100 человек. Однако работники автоколонны 1310 — «возрастные люди», а некоторым из них больше 65 лет.
По словам мужчины, это не первая их акция. Ранее они выходили с плакатами к зданию администрации 5 и 6 ноября. Их главная цель — привлечение внимания к существующей проблеме.
После одного из таких пикетов в администрации Рязани пообещали решить проблему с выплатой компенсационных и выходных пособий.
По словам пикетирующего, к ним не раз выходили и сотрудники администрации, и депутаты. Все они обещали решить проблему, однако «обещания — это одно, а действия — совсем другое».