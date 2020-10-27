Сеть 4G МегаФона впервые появилась в 18 населенных пунктах Рязанской области

Оператор построил новые базовые станции и модернизировал действующее оборудование в 15 районах Рязанской области. Теперь еще более 15 тысяч жителей региона получили доступ к скоростному интернету четвертого поколения.
Важным этапом развития сети в 2020 году стала установка базовых станций 4G в 18 малых городах, посёлках и деревнях Рязанской области, где раньше у МегаФона не было высокоскоростного интернета. Теперь все, кто проживает в Морозовых Борках, Назаровке, Инякино, Кирицах, Болони, Центральном и других населенных пунктах могут быстро обмениваться файлами большого объема, смотреть видео в HD-качестве, комфортно учиться и работать онлайн.
Дополнительные базовые станции также появились в городах – Рязань, Касимов, Михайлов, Ряжск, Шацк, Спасск-Рязанский; поселках Тума, Турлатово, Лесной, Шумашь, Хирино, Напольное и др.
Результатом масштабной работы стало увеличение емкости сети и скорости мобильного интернета. А международная компания Ookla по итогам исследования, проведённого в первом квартале 2020 года, признала мобильный интернет МегаФона самым быстрым в Рязанской области.