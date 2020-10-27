Вторник, 27 октября, 2020
2.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Сеть 4G МегаФона впервые появилась в 18 населенных пунктах Рязанской области

7info7

Оператор построил новые базовые станции и модернизировал действующее оборудование в 15 районах Рязанской области. Теперь еще более 15 тысяч жителей региона получили доступ к скоростному интернету четвертого поколения.

Важным этапом развития сети в 2020 году стала установка базовых станций 4G в 18 малых городах, посёлках и деревнях Рязанской области, где раньше у МегаФона не было высокоскоростного интернета. Теперь все, кто проживает в Морозовых Борках, Назаровке, Инякино, Кирицах, Болони, Центральном и других населенных пунктах могут быстро обмениваться файлами большого объема, смотреть видео в HD-качестве, комфортно учиться и работать онлайн.

Дополнительные базовые станции также появились в городах – Рязань, Касимов, Михайлов, Ряжск, Шацк, Спасск-Рязанский; поселках Тума, Турлатово, Лесной, Шумашь, Хирино, Напольное и др.

За год интернет-трафик в сети МегаФона в Рязанской области вырос в 2 раза. Чтобы сохранить качество услуг при возросшей нагрузке на сеть, мы за три квартала 2020 года запустили свыше 50 базовых станций в регионе. Благодаря этому 4G-интернетом МегаФона сегодня могут пользоваться более 80% жителей нашей области, – отметил Сергей Медведев, директор Рязанского отделения МегаФона.

реклама

Результатом масштабной работы стало увеличение емкости сети и скорости мобильного интернета. А международная компания Ookla по итогам исследования, проведённого в первом квартале 2020 года, признала мобильный интернет МегаФона самым быстрым в Рязанской области.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани в аварии на Муромском шоссе пострадал годовалый ребенок

Новости Рязани
В понедельник, 26 октября, в Рязани произошло серьезное ДТП, в котором пострадал годовалый ребенок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.  Авария...
Узнать больше

Елена Сорокина провела еженедельное совещание

Администрация
Во вторник, 26 октября, глава администрации Елена Сорокина провела еженедельное совещание, на котором обсудили осенний месячник по благоустройству и реализацию национальных проектов...
Узнать больше

Во вторник в 16-ти домах Рязани отключат электроэнергию

Новости Рязани
Во вторник, 27 октября, в нескольких рязанских домах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации.  Из-за ремонта на воздушной линии...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На берегу Оки в Рязани археологи нашли фрагменты скульптур

Культура
По предположению руководителя Рязанской археологической экспедиции Василия Конова, эти статуи могли стоять в Торговом городке.
Узнать больше

Реконструкцию перекрёстка у «Глобуса» в Рязани сняли с высоты

Новости Рязани
Расширение дорог на пересечении Касимовского шоссе и улицы Советской Армии, по замыслу организаторов работ, должно убрать образующиеся там пробки.
Узнать больше

В театре драмы поставили комедию о любви «Никто не идеален»

Культура
В пятницу, 23 октября, в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Никто не идеален» по пьесе Саймона Уильямса. Принято...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В Рязани состоялся круглый стол по экологическим проблемам в городе

Акценты
В понедельник, 26 октября, в областной библиотеке имени Горького состоялся круглый стол по экологическим проблемам.  На встрече присутствовали представитель...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в ноябре

Акценты
«Регуляторные песочницы», использование карты «Мир» для владельцев торговых агрегаторов, маркировка шин и другие нововведения месяца. Какие законы вступают в силу в ноябре?
Узнать больше

Зелень круглый год: как выбрать и получить максимум пользы

Акценты
Когда у нас есть возможность покупать свежую зелень круглый год, появляется вопрос: так ли она полезна? Как выбрать зелень в магазине и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+