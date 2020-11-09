Все владельцы карт Сбербанка, будь то дебетовая или кредитовая, знают о бонусной программе СПАСИБО. Но все ли правильно используют бонусы и все ли знают об этой программе? С этим вопросом мы обратились к управляющему Рязанским отделением Сбербанка Ивану Семенову.

Иван Иванович, простой вопрос, на что Вы тратите свои бонусы Спасибо, если, конечно, Вы их тратите.

Спасибо за вопрос. Наша бонусная программа СПАСИБО от Сбербанка дает, на мой взгляд, безграничные возможности по использованию накопленных бонусов. Потратить их вы можете в различных магазинах, являющихся партнерами Сбера. Достаточно просто сказать продавцу, что вы хотите списать бонусы при оплате той или иной покупки, и он это сделает. При этом будут списаны именно накопленные бонусы, а не деньги с вашей карты.

Если говорить обо мне, то в прошлом году я их использовал при оплате за билеты на самолет, когда ездил на отдых с семьей. Да, у нашей программы есть такая возможность, вы можете билеты оплачивать бонусами СПАСИБО. Но кроме этого наши клиенты могут потратить бонусы СПАСИБО при оплате услуг сотовых операторов, таких как МТС, Билайн, Мегафон. Можно приобретать билеты в кинотеатры, на спектакли, концерты и т.д. В нынешних реалиях вы можете оплачивать бонусами подписку в Окко. Это один из самых больших онлайн-кинотеатров в России, в котором собраны все новинки — фильмы, сериалы, мультфильмы в хорошем качестве. Но кроме этого бонусами СПАСИБО, вы можете покупать подарочные сертификаты и перечислять бонусы на благотворительность.

Да, спасибо. Хорошо, допустим, я только что приобрела у Сбера, правильно? Вы же теперь так называетесь? Итак, я приобрела у Сбера карту. Что мне нужно сделать, чтобы у меня накапливались бонусы?

Это просто. Нужно просто зарегистрироваться в программе СБЕРСПАСИБО. И это возможно сделать тремя способами. Первый – через банкомат Сбербанка. Второй способ – через систему Сбербанк Онлайн. Третий способ – через «Мобильный банк».

Хорошо. У меня еще такой вопрос. У меня несколько карт Сбербанка. Как начисляются бонусы по ним?

Независимо от того, сколько у вас карт Сбербанка, бонусный счет на них единый. Не важно, какой картой Сбербанка вы расплачиваетесь, бонусы СПАСИБО накапливаются на едином счете. Также вы можете предъявлять любую из своих карт Сбербанка для того, чтобы обменять бонусы СПАСИБО на скидку.

Иван Иванович, это все что должны знать о бонусной программе СБЕРСПАСИБО наши читатели? Или есть что еще?

Да, я хотел бы еще рассказать о уровнях привилегий программы.

В программе 4 уровня привилегий: 1-й уровень Спасибо, 2-й уровень Большое Спасибо, 3-й уровень Огромное Спасибо и 4-й максимальный уровень Больше, чем Спасибо.

Новые участники программы начинают знакомство с программой на уровне Большое Спасибо. Уровень других участников программы зависит от ежемесячного выполнения заданий в течение сезона (лето, осень, зима, весна). Узнать о своем уровне и его привилегиях вы можете в Личном кабинете на сайте и мобильном приложении программы.

Можете рассказать, чем уровни отличаются друг от друга.

Уровень «Спасибо» дает возможность получать до 20% бонусов от партнёров программы лояльности (заданий для этого уровня нет).

Уровень «Большое Спасибо» — до 20% бонусов от партнёров программы и 0,5% бонусов за совершенные покупки по карте Сбербанка.

Уровень «Огромное Спасибо» — до 20% бонусов от партнёров и 0,5% бонусов за покупки по карте, включает две дополнительные категории повышенных бонусов. Участнику предоставляется дополнительная категория повышенных бонусов, а также вторая в обмен на бонусы «Спасибо».

Уровень «Больше, чем Спасибо» — до 20% бонусов от партнёров и 0,5% бонусов от покупок, две дополнительные категории повышенных бонусов, а также две категории в обмен на бонусы «Спасибо», возможность обменивать бонусы «Спасибо» на рубли.