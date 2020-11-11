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Новости РязаниОбщество

Сбер дарит подарки клиентам в свой день рождения

7info7

Три года назад Сбер решил, что приятнее не принимать подарки в свой день рождения, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнерам. Так в 2018 году прошел первый «Зеленый день», приуроченный ко дню рождения Сбера, который отмечается 12 ноября.

О том, что интересного приготовил Сбер в этом году, на свой день рождения, мы спросили управляющего Рязанским отделением Сбербанка Ивана Семенова.

Иван Иванович, что нужно сделать, чтобы получить самые большие скидки в Зеленый день?

В этом году Зеленый день традиционно пройдет под девизом «Самый выгодный день в году!»  Акция будет доступна 11 и 12 ноября для частных клиентов и с 11 по 17 ноября для корпоративных.

Для того чтобы получить лучшие скидки на «Зеленый день» необходимо выполнить простые действия. Нужно авторизоваться на sber.ru по Сбер ID,  заполнить анкету о ваших интересах и оставить адрес электронной почты. Мы напомним вам о начале распродажи.  А если вы пригласите друга на страницу Зеленого дня, то сможете получить больше интересных предложений.

11 ноября, в первый день праздника, на сайте sber.ru будут проходить трансляции с популярными блогерами, которые расскажут о новинках Сбера и о самых интересных предложениях.

Так, например, Сбербанк предложит СберКарту с повышенными бонусами СберСпасибо независимо от уровня трат по карте, СберСтрахование дает 40-процентную скидку на самые популярные страховые программы, а СберМобайл — 25-процентную скидку на все свои тарифы, которые будет действовать в течение первых трех месяцев.

Что еще интересного будет в этом году на Зеленый день, чего не было в другие годы?

Наша экосистема интенсивно развивается. Теперь в нее входят десятки различных компаний и сотни сервисов. Свои предложения к Зеленому дню приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера.

Также хочу обратить ваше внимание, что в этом году в Зеленый день вы можете приобрести подписку СберПрайм,  предоставляющую скидки на услуги сразу нескольких продуктов по уникальной цене 999 рублей на два года. В обычные дни он стоит те же 999 рублей, но на 1 год.  Всего за 999 рублей на два года вы сможете получить 40 миллионов музыкальных треков в СберЗвуке. Бесплатные несколько десятков тысяч фильмов на сервисе OKKO и платное кино по сниженной цене. Товары по цене магазинов, без оплаты доставки в СберМаркете, также в неё входят скидки на заказы в Delivery Club — 10% на 10 заказов в месяц и скидки на поездки в такси Ситимобил. Согласитесь, ощутимая экономия за сумму чуть более 40 рублей в месяц.

И еще, одно выгодное предложение этого года — уникальная цена на SberBox. Это «коробочка» сделает «умным» любой современный телевизор и откроет доступ к платным сервисам. 11 и 12 ноября ее можно будет приобрести по специальной цене 2490 рублей за приставку при обычной цене в 3490 рублей.

Всё, срочно нужно зарегистрироваться на сайте Зеленого дня. Так много интересного приготовил Сбер в этом году, но хочется еще и больше.

Да, в этом году много предложений.  Например, скидки до 20 процентов от застройщиков более чем в 600 жилищных комплексах по всей стране. Для клиентов с одобренной ипотекой Сбербанка забронировать квартиры можно на сайте «ДомКлик».

Для корпоративных клиентов Сбербанк предлагает бизнес-карты Mastercard с кешбэком 10 процентов, зарплатные выплаты без комиссии при подключении через СберБизнес и выгодные спреды — 10-20 копеек от курса рынка.

Все предложения доступны на сайте. Но если участник акции обратиться в отделение, то его в обязательном порядке проконсультируют по условиям акции, а также помогут ознакомиться с предложениями на сайте. В отделениях банка доступны продукты страхования, кредиты и вклады. Но в условиях пандемии коронавируса в Сбере призывают пользоваться дистанционными сервисами. Тем более что большинство предложений хорошо для этого адаптированы, а офлайн сервисы предлагают бесконтактную доставку.

И подводя итог, еще раз хочу всех пригласить на наш Зеленый день и выбрать свой подарок от Сбера.

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