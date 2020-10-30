Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном ассортименте, представленном в магазинах, легко запутаться и сделать неудачный выбор. Давайте вместе сформулируем несколько рекомендаций для того, чтобы купить по-настоящему вкусный и целебный напиток.

Проценты и акценты

Самая простая классификация соков делит их на два основных типа – свежевыжатые и упакованные на фабрике в стекло, пластик или в «тетрапак».

Свежевыжатый сок сделан на ваших глазах и выпивать его лучше сразу, на долгое хранение это питьё просто не рассчитано.

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А вот «соки», что поступают на прилавки наших магазинов, обычно разделяют на четыре категории: сок, нектар, сокосодержащий напиток и морс. Если доля натурального сока в продукте составляет 100%, то перед вами именно сок, если его содержание 25-50% ,то это нектар, при 15-25% концентрации изделие должно называться морсом, а если этот показатель ниже 10% – у вас в руках сокосодержащий напиток.

– Обычно на упакованных соках красуются надписи: «изготовленный из концентрированного сока», «восстановленный», что в общем то одно и то же, «прямого отжима» либо «100% сок», – рассказывает старший товаровед одного из рязанских сетевых магазинов Тамара Лукьянова. – Покупателям советую вдумчиво прочитать информацию на упаковке о типе представленного напитка Учтите, что соки из киви, вишни, манго абрикосов в чистом виде встречаются очень редко.

Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

Разноцветные фокусы

Если говорить о технологических тонкостях, то восстановленный сок изготавливается из концентрированного сока или пюре. То есть, сначала это был концентрат, а затем его восстановили, добавив воды. Стерилизованный сок проходит термическую обработку и также теряет часть своих свойств. Понятно, что в таких напитках меньше витаминов и полезных веществ, чем в свежевыжатом соке. Впрочем, производители иногда искусственно насыщают напиток полезными веществами, но такая информация должна обязательно присутствовать на упаковке.

Если на банке, пакете или бутылке написано «сок прямого отжима», то этот напиток изготовлен из недавно собранных фруктов и овощей путём механического давления. Сок проходит пастеризацию или консервацию, чтобы продукт не испортился раньше времени, и сохраняет куда больше полезных свойств, чем «восстановленный».

Чем сок с мякотью отличается от напитка без таковой? Здесь всё просто: если вы любите напиток погуще с крохотными кусочками фруктов и овощей, то питьё с мякотью – верный выбор.

Те, кому по душе прозрачные соки, ищите на этикетке пометку «осветлённый».

Чем короче и проще состав сока, тем он качественней. Если сок или нектар сделан по ГОСТу, то в нём не может быть красителей, консервантов и ароматизаторов. При изготовлении морса и сокосодержащих напитков использование таких добавок допускается.

– 100% сок не может быть восстановленным. Это лукавство производителя, – поясняет Тамара Лукьянова. – Как минимум, в этот напиток входит вода. Если сок восстановленный, то на упаковке обычно пишут, «изготовлен из фруктового (овощного) пюре» или «изготовлен из концентрированного сока». Название «детский сок» – тоже маркетинговый ход. Требования к напиткам для больших и маленьких почти ничем не отличаются.

С лёгкой тарой!

Особо требовательным покупателям советуем обратить внимание на такой нюанс, как тара, в которую помещён сок. Стекло исторически считается оптимальным вместилищем для любых напитков. Главный его минус – внушительный вес и хрупкость. Основный и куда более успешный конкурент этого материала – картонная упаковка «Tetra Pak» придуманная почти 70 лет назад в Швеции.

Сначала её использовали для хранения молока, а потом благодаря уникальным свойствам приспособили и для производства различных напитков. Картон лёгок, не бьётся и не пропускает солнечные лучи. Хранить напиток в такой таре можно не меньше, чем в бутылке.

Соки в пластике встречаются реже, так как несмотря на достаточно высокий срок хранения, этот материал со временем может вступать в реакцию с содержимым и выделять вредные вещества.

Независимо от выбора тары обратите внимание на её целостность и срок хранения до и после вскрытия. При соблюдении всех перечисленных рекомендаций, вы получите от употребления этого замечательного напитка максимальное удовольствие.