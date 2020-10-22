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С улиц Рязани убирают опавшую листву

7info7

Мэрия продолжает информировать рязанцев о ходе уборки городских улиц. 22 октября с улиц убрано более 30 кубометров мусора, удалено более 300 рекламных объявлений, вывезено более 200 кубометров смета и грунтовых наносов.

В Рязани продолжается ямочный ремонт. На улице Интернациональной в порядок приведено около 100 кв. м дороги. Гранулятом исправлен профиль дороги на улице Есенина.

Аварийные деревья спилили на улице Великанова и Крупской. На переработку вывезено 20 кубометров древесных отходов с улицы Свободы, 1-го Бахмачеевского проезда и Михайловского шоссе.

В администрации Рязани уточнили, что в городе продолжаются работы по уборке опавшей листвы. Листву собрали в сквере на Соборной, Бульваре Победы, улицах Чернышевского и Братиславской. В ЦПКио перекопали клумбы, на улице Новосёлов постригли кустарник. На Касимовском шоссе удалили сорную растительность. На улице Станкозаводской высажены 50 кустов спиреи иволистной.

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