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Рязанские предприятия установят в городе необычные ёлки к Новому году

7info7

С 19 декабря по 7 января в Рязани пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Нового 2021 года. Одним из новогодних мероприятий станет выставка необычных ёлок, которые изготовят предприятия города. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Выставка пройдёт в ЦПКиО. Её планируют открыть 15 декабря. Организациям, которые хотят принять в ней участие, до 20 ноября необходимо в письменном виде подать согласие. В заявке необходимо указать ФИО контактного лица и телефон.

До 7 декабря необходимо представить проект дизайнерского решения по устройству «Арт-Ёлки» организации для согласования в администрации города Рязани, сообщили в мэрии.

Для направления указанных материалов необходимо обратиться в управление культуры администрации города Рязани тел: (4912) 28-04-98 или направить письмо на адрес электронной почты: visit_rzn@mail.ru.

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