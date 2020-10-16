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Рязанцы представили 95 инициатив на форуме «Сильные идеи для нового времени»

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95 инициатив представили от Рязанской области на региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени». В мероприятии приняли участие представители «АСИ», правительства Рязанской области, эксперты и общественные активисты, бизнесмены и работники предприятий.

Перед участниками форума выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов:

Уверен, что идеи рязанцев займут достойное место в рейтинге проектов, которые сейчас собираются со всей Российской Федерации. Замечательно, что люди хотят выдвигать собственные идеи, развивать и воплощать их. Это важно для дальнейшего развития региона, – сказал он.

Всероссийский сбор идей, направленных на формирование качественной стратегии развития страны, был запущен в июле текущего года на краудсорсинговой платформе АСИ. От Рязанской области были размещены проекты по всем семи направлениям. В ходе стратегической сессии состоялась презентация и обсуждение лучших инициатив рязанцев, которые претендуют на вхождение в Топ-100 сильных идей России. В их числе: электронный Ассистент по управлению бизнесом, инициативы в помощь людям, потерявшим работу или желающим открыть свое дело, предложения по созданию и развитию сетевого социального сервиса – маркетплейса социальных услуг, сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрению образовательной социальной сети, открытию производства в сфере здорового питания, развитию современных видов спорта, укреплению межнационального диалога и ряд других. При рассмотрении инициатив руководителями областных министерств были даны комментарии в части эффективности их реализации, представлена информация о применяемых и возможных мерах поддержки. По результатам лучшие идеи будут направлены в АСИ и, при прохождении отбора на федеральном уровне, презентованы на Форуме в Сочи в Топ-100 самых сильных идей. Они получат поддержку организаторов и партнеров Форума и будут размещены на платформе «Смартек» для тиражирования в регионах РФ.

Губернатор дал свою оценку каждому из проектов, отметив, что в целом все они достойны внимания и интересны для реализации. Он нацелил руководителей министерств на дальнейшую поддержку инициатив. «Проекты актуальные и для Рязанской области, и для страны в целом. Все практики, инициативы, которые были представлены, мы возьмем за основу и реализуем в совместной работе», – сказал Николай Любимов.

В ходе мероприятия было объявлено об организации в регионе Клуба стратегических инициатив в Рязанской области. Идея была сформирована при участии общественных представителей АСИ и поддержана Губернатором Николаем Любимовым. Работа новой площадки будет направлена на продвижение стратегических инициатив в регионе и повышение его социально-экономической привлекательности.

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