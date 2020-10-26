Понедельник, 26 октября, 2020
10 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Рязанцы могут бесплатно отправить одну международную посылку

7info7

Почта России предоставляет клиентам возможность одной бесплатной международной отправки в качестве компенсации за весенние задержки экспорта.

С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений, так как существенная доля посылок обычно загружается в пассажирские самолеты. Понадобилось время, чтобы наладить альтернативные каналы доставки — ситуация с экспортными отправками стабилизировалась к середине мая. В качестве компенсации за неудобства Почта России предоставит всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, промокод на одну бесплатную доставку. Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей – промокод на 3000 рублей. Если в этот время пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них. Предложение действует до 30 ноября 2020 года включительно.

Предложение распространяется на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Для этого нужно авторизоваться в обновленном до последней версии приложении Почты России и ввести трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. В появившемся окне нужно заполнить необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления. Если всё сделано правильно, промокод активируется автоматически.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанец скрылся с места ДТП

Новости Рязани
26 октября в на улице Гагарина в Рязани произошло ДТП. По сообщению регионального управления ГИБДД, один из участников ДТП скрылся с места...
Узнать больше

Рязанские аграрии получили господдержку в размере более 1,5 млрд рублей

Новости Рязани
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о том, что рязансакие аграрии получили господдержку в сумме  более 1,5  млрд рублей. Из...
Узнать больше

Рязанцы могут бесплатно отправить одну международную посылку

Новости Рязани
Почта России предоставляет клиентам возможность одной бесплатной международной отправки в качестве компенсации за весенние задержки экспорта. С марта по...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В театре драмы поставили комедию о любви «Никто не идеален»

Культура
В пятницу, 23 октября, в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Никто не идеален» по пьесе Саймона Уильямса. Принято...
Узнать больше

Рязанский митрополит высказался о передаче здания школы №6 епархии

Новости Рязани
Напомним, сейчас Арбитражный суд рассматривает иск Рязанской епархии к городской администрации. Представители РПЦ просят вернуть им здание школы
Узнать больше

Врачи рассказали, как защитить себя от коронавируса и ОРВИ

Коронавирус
Советы врачей – это не прихоть и не пустые слова, это по-настоящему действенные меры, которые помогут вам уберечься от заболевания.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в ноябре

Акценты
«Регуляторные песочницы», использование карты «Мир» для владельцев торговых агрегаторов, маркировка шин и другие нововведения месяца. Какие законы вступают в силу в ноябре?
Узнать больше

Зелень круглый год: как выбрать и получить максимум пользы

Акценты
Когда у нас есть возможность покупать свежую зелень круглый год, появляется вопрос: так ли она полезна? Как выбрать зелень в магазине и...
Узнать больше

Квартира для ваших денег. Какой кошелек не разочарует владельца

Акценты
Любимый кошелек уже не радует глаз, или вы хотите сделать по-настоящему ценный подарок близкому человеку? Если это так, то срочно пора искать новое, ...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+