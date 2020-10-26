Рязанцев приглашают принять участие в диктанте по киберграмотности

Рязанцы могут проверить, умеют ли они безопасно использовать цифровые финансовые продукты (например, онлайн-платежи или приложения банков). На сайте RUNET-ID стартовал диктант по киберграмотности, который продлится до 1 ноября. Узнать, в каких вопросах были допущены ошибки и почему тот или иной ответ является правильным, участник сможет после 2 ноября.

Автор диктанта — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России. Диктант состоит из двух тестов: один рассчитан на детей — школьников 12–17 лет, другой — на взрослую аудиторию. Каждый тест содержит 15 вопросов, посвященных финансовой и общей цифровой грамотности.

Все вопросы взяты из жизни. Стоит ли реагировать на рекламу сайта, обещающего некие компенсационные выплаты, отдавать ли официанту карту при оплате счета в кафе — с подобными ситуациями сталкивался каждый. И в каждом случае есть риск потерять средства, — говорит управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. — Диктант по киберграмотности поможет проверить, знаем ли мы, как защитить свои финансы от мошеннических атак.

Организаторы акции — Российская государственная детская библиотека, Координационный центр доменов .RU/.РФ, Банк России и Региональный общественный центр интернет-технологий при информационной поддержке Национального центра финансовой грамотности, а также российских детских библиотек.