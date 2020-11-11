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Новости РязаниОбщество

Рядом с женским монастырём в Шацком районе образовалась свалка

7info7

На несанкционированную свалку рядом со Свято-Успенским Вышенским женским монастырём пожаловались рязанские активисты ОНФ.

Свалку общественники обнаружили в рамках очередного рейда, который на этот раз проводился в Шацком районе. Рядом с монастырём складируют стройматериалы. Как сообщили местные жители, свалку организовала компания, реставрирующая обитель. Несмотря на то, что реконструкция монастыря ведётся уже много лет, мусор рядом с ним стал появляться только в последние годы. Местные жители связывают это со сменой строительной фирмы. При этом они отмечают: мусор не только портит облик монастыря, который почитают далеко за пределами Рязанской области, но и загрязняет берег реки Выша.

Активисты ОНФ направили запросы в уполномоченные органы для принятия мер по ликвидации свалки.

В последнее время мы фиксируем рост количества несанкционированных свалок строительного мусора. Одна из причин этого роста, на наш взгляд, заключается в низких размерах штрафов. Необходимо на законодательном уровне увеличить штрафы за несанкционированный выброс строительного выброс мусора, —  заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области Евгений Рыбаков.

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