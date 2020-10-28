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Новости РязаниОбщество

Российское экологическое общество проконтролирует реконструкцию оборудования Рязанской НПК

7info7

Рязанская нефтеперерабатывающая компания и Российское экологическое общество (РЭО) в формате видеоконференцсвязи провели круглый стол. В рамках мероприятия стороны обсудили взаимодействие при реализации экологических проектов Рязанской НПК.

Так, речь зашла о реконструкции установки АВТ-2 под процесс Висбрекинга. Этот проект – важный шаг предприятия для повышения экологичности процессов переработки нефти. В ходе обновления оборудования установку оснастят системой автоматического контроля выбросов. Система в круглосуточном режиме сможет вести мониторинг окружающей среды. Полученная информация будет передаваться в профильные службы нефтезавода и региональные учреждения, ответственные за контроль над состоянием рязанского воздуха. Новое оборудование повысит эффективность нефтепереработки и снизит нагрузку предприятия на экологию Рязанской области.

Эксперты РЭО высоко оценили инициативы компании. В ходе круглого стола стороны договорились о том, что экологи будут осуществлять мониторинг реализации проекта по реконструкции установки АВТ-2 и других проектов.

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Отметим, что НК «Роснефть» активно модернизирует нефтеперерабатывающие мощности по всей России. Инвестиции в программу модернизации достигают 1,4 трлн руб. В рамках неё  планируют реализовать более 50 проектов по строительству и реконструкции технологических установок. Всё это необходимо для повышения качества и экологичности выпускаемой продукции, а также для уменьшения воздействия на окружающую среду.

Забота об экологии и окружающей среде – приоритетная задача НК «Роснефть» во всех сферах ее деятельности. Согласно стратегии «Роснефть-2022», компания намерена занять лидирующие позиции в области промышленной и экологической безопасности.

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