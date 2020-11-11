Росгвардейцы провели урок мужества для рязанских студентов

Ко Дню рождения выдающегося оружейного конструктора Михаила Калашникова сотрудники управления Росгвардии по Рязанской области провели тематический урок для воспитанников Рязанского строительного колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии рассказали студентам о биографии Михаила Калашникова, о его участии в Великой Отечественной войне, а также об основных этапах создания и модернизации автомата Калашникова.

— Автомат Калашникова признан лучшим оружием XX века. На сегодняшний день около ста стран мира приняли на вооружение и используют автоматы Калашникова, а также образцы, разработанные на его основе, — отметил сотрудник рязанского ОМОН.

Сотрудник спецподразделения напомнил студентам о правилах безопасного обращения с оружием, после чего продемонстрировал сборку и разборку учебного автомата. Первокурсники строительного колледжа не только потренировались в сборке и разборке автомата, но и познакомились с его техническими характеристиками, примерили защитный шлем и бронежилет.