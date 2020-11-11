Пять правил безопасного онлайн-шоппинга

11 ноября – Всемирный день шоппинга. Зачастую именно к нему многие магазины и онлайн-площадки стараются приурочить старт распродаж. Российские пользователи только одного виртуального маркетплейса в прошлом году потратили всего за два дня распродаж более 17 млрд рублей. В 2020-м покупки в Интернете стали еще более привычными. Не дремлют и мошенники. В преддверии акций и распродаж Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО напомнит правила безопасного онлайн-шоппинга.

Правило первое: заведите отдельную карту для покупок в интернете

Тем, кто чаще достает карту у монитора, чем в офлайн-магазинах, безопаснее выделить под такую оплату отдельный «пластик». Либо завести его виртуальный аналог – виртуальную карту, или же расплачиваться с помощью электронного кошелька. Внесите ту сумму, которую планируете потратить, установите лимит по количеству операций. Тогда, даже если мошенники получат доступ к счету, их улов будет незначительным.

Правило второе: помните про антивирусные программы

Смартфон, планшет, компьютер – какое бы устройство не являлось дверью в виртуальный магазин, следует позаботиться о его защите. В этом помогут антивирусная программа с актуальными базами данных, обновления важных приложений, браузера и операционной системы. Их разработчики регулярно проверяют уязвимость софта, убирая лазейки, которые могут использовать киберпреступники. А большинство антивирусных пакетов включают в себя защиту от фишинга.

Правило третье: выбирайте безопасные сайты

За первое полугодие 2020 года Банк России выявил около 119 тысяч фишинговых сайтов – это подделки под платежные системы, страховые компании, легальные магазины и т.д. Поэтому даже к проверенному предыдущими покупками продавцу стоит присматриваться внимательно, ведь под него могут маскироваться злоумышленники.

В первую очередь стоит проверить адресную строку. Адрес безопасного ресурса начинается с https, кроме того, там есть значок в виде закрытого замка. Если на него нажать, можно проверить сертификат безопасности. Он должен быть выдан именно этому сайту, а срок действия не должен закончиться.

Выбирать лучше те онлайн-магазины, которые поддерживают технологию 3D-secure. В этом случае для оплаты он перенаправит на безопасную интернет-страницу банка. А банк в свою очередь для подтверждения покупки отправит СМС с одноразовым паролем.

Правило четвертое: не используйте открытые сети

Киберпреступники способны создать клон реальной сети, к примеру, известного кафе. Если в такой публичной сети WiFi совершить платеж, злоумышленники легко могут получить доступ к данным. Поэтому покупки лучше оставить до проверенной точки доступа или же проводить через мобильную сеть.

Правило пятое: не сообщайте персональную информацию

Но чаще люди теряют деньги не из-за технических новинок, а собственной доверчивости и невнимательности. При онлайн-покупках за данными карты нужно следить не меньше, чем за кошельком на шумном базаре. Беречь нужно логины и пароли от аккаунтов, интернет-кошельков. PIN-код не требуется вводить ни при одной операции оплаты, и если сайт его запрашивает, то скорее всего с преступными целями. Коды из СМС, трехзначный код безопасности (CVV2/CVC2) с обратной стороны карты указывать следует только в том случае, если вы уверены: на той стороне сделки не окажется продавец воздуха, который хочет лишь завладеть вашими деньгами.