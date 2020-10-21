Прокуратура добилась восстановления права рязанского ветерана на выплату ко Дню Победы

Прокуратура Рязанской области провела проверку по факту нарушения прав 89-летнего рязанца. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Рязанец является ветераном Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы ему полагается денежная выплата, однако с её получением возникли проблемы. Так, Сасовский районный суд признал право мужчины на получение 10 тысяч рублей. Произвести указанную выплату поручили органу пенсионного обеспечения. В свою очередь орган пенсионного обеспечения обжаловал решение суда.

Тогда прокурор Рязанской области подал кассационное представление на определение апелляционной инстанции. Решением Второго кассационного суда признание право ветерана на получение средств оставлено в силе. Прокуратурой контролируется исполнение решения