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При повторном заражении коронавирусом болезнь протекает почти так же

7info7

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Екатерина Трифонова рассказала «Известиям», что только в ее личной практике было два пациента с подтвержденными случаями повторного заражения COVID-19.

Уже доказано, что антитела сохраняются недолго, не на всю жизнь. Пациенты, которые поступали к нам повторно, заразились примерно через три месяца, — уточнила Екатерина Трифонова.

По ее словам, во второй раз заболевание протекало «в целом так же, как и первый».

Не намного отличалось, но нельзя сказать, что более агрессивно или легче, — отметила она.

Однако врач не взялась уточнить, было ли повторное заражение тем же самым штаммом — таких исследований в отделении не ведется.

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Тем не менее пока в практике ковидного отделения ЦКБ не встречались пациенты, у которых были одновременно ОРВИ или грипп и коронавирус. Чтобы избежать ситуаций перекрестного заражения, людей, прибывающих в стационар с коронавирусом, тестируют сразу и на грипп, рассказала Трифонова.

Подробнее — в эксклюзивном интервью главы Центра инфекционных болезней ЦКБ «Известиям»: «Я лично столкнулась с двумя подтвержденными случаями повторного заражения»

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