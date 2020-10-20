Под Рязанью открыли комплекс оздоровительных терм

19 октября в спортивно-туристическом комплексе «Экопарк Поляны» начал свою работу комплекс оздоровительных терм. Его создали в рамках второго этапа благоустройства комплекса, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Комплекс расположился на площадке величиной 4500 кв. м. В торжественном открытие терм принял участие губернатор Николай Любимов. Он отметил, что «Экопарк Поляны» пользуется у рязанцев и гостей региона большой популярностью.

Людям здесь удобно, интересно и комфортно. Это как раз тот набор условий, который необходимо учитывать при создании туристических комплексов, чтобы они были востребованы, – сказал Николай Любимов. – Этот проект – пример успешного партнерства правительства Рязанской области и социально ответственного бизнеса, — сказал глава региона.

Отметим, что Экопарк, созданный в Полянах – это не только уникальная площадка для активного отдыха, но и место для проведения спортивных соревнований различного уровня.











