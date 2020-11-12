Парковка у вокзала Рязань-1 временно станет бесплатной

Парковка на площади у вокзала Рязань-1 временно станет бесплатной. Это следует из документа, опубликованного в газете «Рязанские ведомости» в среду, 11 ноября.

Внесено изменение в постановление о создании и использовании платных парковок закрытого типа в Рязани. Пункт о том, что Дирекция благоустройства города является оператором парковки, признан утратившим силу. Также как и пункт о режиме работы и стоимости парковки.

В то же время в Рязани создаётся нормативная база для выбора оператора для парковок закрытого типа. Поэтому в ближайшее время парковка на площади у вокзала Рязань-1 вновь может стать платной.