ООО «РГМЭК» представляет новый онлайн-сервис – «Видеоконсультация»!

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания заботится о здоровье потребителей и создаёт условия, чтобы воспользоваться широким спектром услуг можно было дистанционно. Вам не нужно посещать офис компании, так как появилась возможность заказать бесплатный видеозвонок на сайте РГМЭК.РФ и пообщаться со специалистом не выходя из дома!

С помощью «Видеоконсультации» у потребителей есть возможность онлайн решить такие вопросы как:

передача показаний приборов учёта;

получение информации по лицевому счёту и сверка расчётов вместе со специалистом;

заказ справки об отсутствии задолженности;

заключение соглашения о рассрочке;

подача заявки на замену прибора учёта;

подписка на получение электронного счёта;

получение информации о заключении договора энергоснабжения;

получение на электронную почту детализированного отчёта о потреблении электроэнергии за интересующий период;

получение информации по другим вопросам, связанным с энергоснабжением.

Сервисом «Видеоконсультация» очень просто воспользоваться:

На главной странице сайта РГМЭК. РФ в разделе «Номера горячей линии» выбрать кнопку «Видеоконсультация». В специальном всплывающем окне указать тему вопроса и время обслуживания. Выбрать удобный для Вас мессенджер: WhatsApp или Skype. Если предпочитаете связь по Skype, укажите ваш ID. Для звонка по WhatsApp нужно указать свой номер мобильного телефона. Указать имя, чтобы наш сотрудник знал, как к Вам обращаться.

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Специалист примет Вашу заявку на видеозвонок и позвонит в указанное время. «Видеоконсультация» бесплатна и доступна в рамках времени работы очного офиса обслуживания: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции ООО «РГМЭК» рекомендует беречь своё здоровье и пользоваться широкими возможностями дистанционных сервисов.