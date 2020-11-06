ООО «РГМЭК» представляет новый онлайн-сервис – «Видеоконсультация»!

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания заботится о здоровье потребителей и создаёт условия, чтобы воспользоваться широким спектром услуг можно было дистанционно. Вам не нужно посещать офис компании, так как появилась возможность заказать бесплатный видеозвонок на сайте РГМЭК.РФ и пообщаться со специалистом не выходя из дома!
С помощью «Видеоконсультации» у потребителей есть возможность онлайн решить такие вопросы как:
- передача показаний приборов учёта;
- получение информации по лицевому счёту и сверка расчётов вместе со специалистом;
- заказ справки об отсутствии задолженности;
- заключение соглашения о рассрочке;
- подача заявки на замену прибора учёта;
- подписка на получение электронного счёта;
- получение информации о заключении договора энергоснабжения;
- получение на электронную почту детализированного отчёта о потреблении электроэнергии за интересующий период;
- получение информации по другим вопросам, связанным с энергоснабжением.
Сервисом «Видеоконсультация» очень просто воспользоваться:
- На главной странице сайта РГМЭК. РФ в разделе «Номера горячей линии» выбрать кнопку «Видеоконсультация».
- В специальном всплывающем окне указать тему вопроса и время обслуживания.
- Выбрать удобный для Вас мессенджер: WhatsApp или Skype. Если предпочитаете связь по Skype, укажите ваш ID. Для звонка по WhatsApp нужно указать свой номер мобильного телефона.
- Указать имя, чтобы наш сотрудник знал, как к Вам обращаться.
Специалист примет Вашу заявку на видеозвонок и позвонит в указанное время. «Видеоконсультация» бесплатна и доступна в рамках времени работы очного офиса обслуживания: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.
В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции ООО «РГМЭК» рекомендует беречь своё здоровье и пользоваться широкими возможностями дистанционных сервисов.