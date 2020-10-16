Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 16 октября в регионе зарегистрировано 9 тыс 347 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 4882, Касимов – 223, Сасово – 207, Скопин – 261, Рыбное – 234, Михайлов – 97, Ряжск – 252, Спасск – 55, Шацк – 47, Клепики – 40, Кораблино – 60, Новомичуринск – 164.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 86;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 51;
Кадомский район – 7;
Касимовский район – 147;
Клепиковский район – 146;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 41;
Михайловский район – 135;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 55;
Путятинский район – 34;
Рыбновский район – 152;
Ряжский район – 41;
Рязанский район – 426;
Сапожковский район – 17;
Сараевский район – 80;
Сасовский район – 58;
Скопинский район – 158;
Спасский район – 141;
Старожиловский район – 65;
Ухоловский район – 14;
Чучковский район – 40;
Шацкий район – 62;
Шиловский район – 165.