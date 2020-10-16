Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 16 октября в регионе зарегистрировано 9 тыс 347 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 4882, Касимов – 223, Сасово – 207, Скопин – 261, Рыбное – 234, Михайлов – 97, Ряжск – 252, Спасск – 55, Шацк – 47, Клепики – 40, Кораблино – 60, Новомичуринск – 164.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 86;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 51;

Кадомский район – 7;

Касимовский район – 147;

Клепиковский район – 146;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 41;

Михайловский район – 135;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 55;

Путятинский район – 34;

Рыбновский район – 152;

Ряжский район – 41;

Рязанский район – 426;

Сапожковский район – 17;

Сараевский район – 80;

Сасовский район – 58;

Скопинский район – 158;

Спасский район – 141;

Старожиловский район – 65;

Ухоловский район – 14;

Чучковский район – 40;

Шацкий район – 62;

Шиловский район – 165.