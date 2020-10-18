Обновилась география коронавируса в Рязанской области

На 18 октября 2020 года в Рязанской области заражение коронавирусной инфекцией зафиксировали у 9 521 человека. При этом еще 87 положительных анализов находится на подтверждении регионального Минздрава, сообщает опергруппа правительства.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в крупных городах региона следующая:
Рязань – 4 964, Касимов – 228, Сасово – 208, Скопин – 270, Рыбное – 235, Михайлов – 102, Ряжск – 259, Спасск – 55, Шацк – 50, Клепики – 40, Кораблино – 62, Новомичуринск – 167.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 88;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 54;
Кадомский район – 7;
Касимовский район – 149;
Клепиковский район – 151;
Кораблинский район – 34;
Милославский район – 41;
Михайловский район – 136;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 55;
Путятинский район – 35;
Рыбновский район – 154;
Ряжский район – 42;
Рязанский район – 434;
Сапожковский район – 17;
Сараевский район – 80;
Сасовский район – 59;
Скопинский район – 162;
Спасский район – 142;
Старожиловский район – 66;
Ухоловский район – 14;
Чучковский район – 41;
Шацкий район – 62;
Шиловский район – 169.