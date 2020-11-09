Новости Рязани сегодня: 9 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 9 ноября.

В 32 школах Рязанской области выявили коронавирус.

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Также COVID-19 выявлен в 10 детских садах, 4 вузах и 5 ссузах.

В Рязанской области выявлено ещё 115 случаев заражения коронавирусом.

По данным опергруппы, темп прироста заболевших за сутки составил 1%. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 11 тыс 669 жителей Рязани и области.

В Рязанской области проверили на соблюдение режима аквапарки.

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Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области совместно с сотрудниками регионального УВД были проведены очередные рейдовые проверки. Работа велась в аквапарках ООО «Интер-Парк», ООО «Акапулько», туристического комплекса «Экопарк Поляны» ООО «Экопроект». В ходе мониторинга осуществлялся контроль за наличием масок и резиновых перчаток у сотрудников, применением дезинфицирующих средств для обработки оборудования и поверхностей, соблюдением режима текущей дезинфекции помещений и правил дистанцирования, а также ряда других норм.

В центре Рязани хотят построить ещё одну многоэтажку.

На слушаниях обсудят проект планировки застроенной территории в границах улиц Татарской, 1-й Железнодорожной и 1-го Осеннего переулка в центре Рязани. Инициатором проведения слушаний стало ООО «Приток».

Сотрудники ГИБДД предупредили рязанцев о наледи на дорогах.

Дело в том, что в скором времени в области ожидается понижение температуры и осадки. Из-за этого на отдельных участках дорог возможно образование наледи. Особенно это аДело в том, что в скором времени в области ожидается понижение температуры и осадки. Из-за этого на отдельных участках дорог возможно образование наледи. Особенно это актуально для утра и вечера.

Роспотребнадзор назвал регионы, где следует ужесточить ограничения по COVID-19.

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Речь шла о Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Пензенской областях. Также Попова назвала в числе регионов, где показатели заболеваемости превышают средние по России, Карачаево-Черкесию, Коми, Хакасию, Ингушетию и Забайкальский край.

В Рязанском районе обнаружили человеческие останки.

Останки были обнаружены в лесополосе. Личность этого человека пока не установлена. Известно, что на трупе была мужская одежда – синяя куртка, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки с белыми полосками.

В Рязанской области вновь ожидаются заморозки.

В течение суток будет облачно с пояснениями. Местами пройдут осадки. Ночью на дорогах может образоваться гололедица. Рязанцев предупредили о сильном ветре. Его порывы могут достигать 17 м/c. Согласно прогнозу, температура ночью опустится до -4°С. Днём ожидается от 0 до +5°С.