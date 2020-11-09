Вторник, 10 ноября, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоТоп новость

Новости Рязани сегодня: 9 ноября

7info7

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 9 ноября.

В 32 школах Рязанской области выявили коронавирус.

Изображение Alexandra_Koch с сайта Pixabay

Также COVID-19 выявлен в 10 детских садах, 4 вузах и 5 ссузах.

В Рязанской области выявлено ещё 115 случаев заражения коронавирусом.

По данным опергруппы, темп прироста заболевших за сутки составил 1%. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 11 тыс 669 жителей Рязани и области. 

В Рязанской области проверили на соблюдение режима аквапарки.

Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области совместно с сотрудниками регионального УВД были проведены очередные рейдовые проверки. Работа велась в аквапарках ООО «Интер-Парк», ООО «Акапулько», туристического комплекса «Экопарк Поляны» ООО «Экопроект». В ходе мониторинга осуществлялся контроль за наличием масок и резиновых перчаток у сотрудников, применением дезинфицирующих средств для обработки оборудования и поверхностей, соблюдением режима текущей дезинфекции помещений и правил дистанцирования, а также ряда других норм.

В центре Рязани хотят построить ещё одну многоэтажку.

На слушаниях обсудят проект планировки застроенной территории в границах улиц Татарской, 1-й Железнодорожной и 1-го Осеннего переулка в центре Рязани. Инициатором проведения слушаний стало ООО «Приток».

Сотрудники ГИБДД предупредили рязанцев о наледи на дорогах.

Дело в том, что в скором времени в области ожидается понижение температуры и осадки. Из-за этого на отдельных участках дорог возможно образование наледи. Особенно это аДело в том, что в скором времени в области ожидается понижение температуры и осадки. Из-за этого на отдельных участках дорог возможно образование наледи. Особенно это актуально для утра и вечера.

Роспотребнадзор назвал регионы, где следует ужесточить ограничения по COVID-19.

Изображение jennycepeda с сайта Pixabay

Речь шла о Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Пензенской областях. Также Попова назвала в числе регионов, где показатели заболеваемости превышают средние по России, Карачаево-Черкесию, Коми, Хакасию, Ингушетию и Забайкальский край. 

В Рязанском районе обнаружили человеческие останки.

Останки были обнаружены в лесополосе. Личность этого человека пока не установлена. Известно, что на трупе была мужская одежда – синяя куртка, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки с белыми полосками. 

В Рязанской области вновь ожидаются заморозки.

В течение суток будет облачно с пояснениями. Местами пройдут осадки. Ночью на дорогах может образоваться гололедица. Рязанцев предупредили о сильном ветре. Его порывы могут достигать 17 м/c. Согласно прогнозу, температура ночью опустится до -4°С. Днём ожидается от 0 до +5°С.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На двух улицах Рязани отключат холодную воду

Новости Рязани
На сайте мэрии сообщается, что причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
Узнать больше

В рязанских больницах находятся 470 пациентов с COVID-19

Коронавирус
Остальные заразившиеся коронавирусом лечатся дома. По мнению медиков, болезнь они переносят в лёгкой форме, госпитализация им не требуется.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 9 ноября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 9 ноября. В 32 школах...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 9 ноября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 9 ноября. В 32 школах...
Узнать больше

В Рязанской области вновь ожидаются заморозки

Новости Рязани
В Рязанской области вновь ожидаются заморозки. Прогноз погоды на вторник, 10 ноября, опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

Рязанцам рассказывают о необходимости соблюдать антиковидные правила

Новости Рязани
В минувшие выходные в Рязани полицейские посетили крупные торгово-развлекательные центры: «Премьер», «Виктория Плаза», «Малина», «М5 Молл», «Круиз», «Ёж», «Глобус» и «Полетаевский».
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Милость Господа привлекается к нам добрыми делами

Акценты
7 ноября корреспондент РИА "7 новостей" в прямом эфире пообщалась с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумном Лукой (Степановым). Удалось поговорить о...
Узнать больше

Что делать на даче в ноябре

Акценты
Листья облетели, на улице сыро и серо. Из дома лишний раз выходить не хочется, какая уж там дача! Но опытные садоводы и...
Узнать больше

Как выбрать классические перчатки: секреты, тонкости, советы специалиста

Акценты
В холодную ветреную пору классические перчатки – незаменимая часть как мужского, так и женского гардероба. А если выбирать их с чувством и толком, то этот предмет одежды станет не только стильным аксессуаром, но и прослужит хозяину несколько сезонов.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+