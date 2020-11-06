Новости Рязани сегодня: 6 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 6 ноября.

Елена Сорокина рассказала о бюджете Рязани на 2020 год.

При его исполнении особое внимание будет уделяться нацпроекту «Демография». Так, планируется строительство 8 пристроек к детсадам и 2 отдельных яслей. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани завершат реконструкцию моста на Ленина и перекрёстка на Касимовском шоссе. Завершится капитальный ремонт 10 участков дорог, который начался в этом году.

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По общественным пространствам в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» направлено предложение о финансировании мероприятий по благоустройству территорий, которые лидируют в рейтинге общественного голосования. Продолжится благоустройство рязанских дворов.

Роспотребнадзор объяснил рязанцам, где необходимо носить маски.

В ответе Роспотребнадзора говорится, что к местам массового скопления людей относятся торговые центры, предприятия общепита, другие торговые объекты, транспорт. Кроме того, территории, на которых одновременно могут находиться более 50 человек.

Депутат Госдумы Андрей Макаров высказался о выделении средств на строительство нового моста через Оку.

Новый мост через Оку соединит северную часть субъекта с областным центром, центральной и юго-западной частями региона, обеспечит выход во Владимирскую и Нижегородскую области. Примерная стоимость проекта строительства нового моста-дублера через Оку в Рязанской области составляет 6,6 млрд. рублей. Реализовать проект планируется с помощью привлечения дополнительных средств федерального бюджета.

К мостам насущным. Подрядчик завершил демонтаж конструкции моста через реку Лыбедь в Рязани.

Стоимость реконструкции Астраханского моста составляет порядка 175 млн. рублей. Из-за её проведения в центре Рязани перекрыто движение, изменились маршруты общественного транспорта.

В Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых.

Люди старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется его соблюдать.

Рязанских журналистов научили бережливому производству.

Бизнес-коучи, контролирующие процесс, объяснили «новым» сотрудникам цеха, в чём состоит суть бережливого производства.

Его сердцем является информационный центр, работающий по принципу ЦУПа (центра управления полётами). Это приборная доска, на которой фиксируются все происходящие на производстве процессы.

Информационный центр состоит из пяти основных блоков: безопасность, персонал, качество, исполнение заказа, затраты.