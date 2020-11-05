Новости Рязани сегодня: 5 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 5 ноября.

Назначен новый гендиректор рязанского нефтезавода.

На должность генерального директора АО «РНПК» назначен Сергей Михайлов. В компании отметили, что у Михайлова большой опыт работы в отрасли нефтепереработки. До перехода в Рязань он руководил нефтеперерабатывающим комплексом «Башнефть-Уфанефтехим, входящим в состав НК «Роснефть».Отметим, что предыдущий руководитель нефтезавода продолжит работать в периметре Компании.

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Ушёл из жизни почётный гражданин Рязани Вячеслав Коростылёв.

С 1982 по 2009 год Коростылёв возглавлял Рязанский областной научно-методический центр народного творчества. Он — заслуженный работник культуры РФ. Автор и руководитель различных проектов. Входил в геральдический совет при губернаторе Рязанской области.

В Рязанской области выявлено 100 новых случаев коронавируса.

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

По данным опергруппы, темп прироста за сутки составил 0,9%. Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтвердился у 11 тыс 232 жителей Рязани и области.

Сотрудники «Рязанской автоколонны 1310» пока не получили компенсационные выплаты и выходные пособия.

Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Как сообщили в управлении транспорта, в связи с банкротством муниципального предприятия «Рязанская автоколонна 1310» часть его сотрудников была сокращена. В сентябре текущего года перед ними погасили задолженность в полном объёме. Общая сумма выплат достигла 3,5 млн рублей. В настоящее время остается задолженность по компенсационным выплатам и выходным пособиям.

Подрядчик приступил к устранению недостатков на Севастопольской аллее.

Сейчас завершаются работы по асфальтированию дорожек. Так как лаборатория выявила несоответствия нормативам по новому асфальту, подрядчик переделывает некачественные участки дороги. Для аллеи изготавливают скамейки, урны и информационные щиты. Кроме того, специалисты подбирают зелёные насаждения для высадки на Аллее. Уже отобраны саженцы рябины, клена, барбариса, ивы и другие декоративные саженцы деревьев и кустарников. В ближайшее время под контролем городских служб благоустройства и Совета аллеи состоится озеленение территории.