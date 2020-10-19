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Новости РязаниОбщество

Новости Рязани сегодня: 19 октября

7info7

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 19 октября.

Первый канал показал выпуск программы «Здоровье», снятый в Рязани.

В программе «Здоровье» известная телеведущая посетила фармацевтический завод, на котором «производится одна из лучших вакцин от гриппа». В сюжете рассказывается, как производится лекарство.

В 19 школах Рязанской области выявили коронавирус.

На утро понедельника, 19 октября, в Рязанской области проводится комплекс  противоэпидемических мероприятий в 38 образовательных учреждениях. Сообщается, что случаи коронавируса зарегистрированы в 11 детских садах, 19 школах, пяти ссузах и трёх вузах. 

Умер клирик рязанского храма, где зафиксировали вспышку коронавируса.

В Ухоловском районе 30-тонный бункер рухнул на железнодорожные вагоны.

На территории АО «Ухоловохлебопродукт» в Ухоловском районе произошло ЧП. По словам директора предприятия Николая Кондрашова, самое главное, что нет жертв. Он рассказал, что в причинах случившегося разберутся приглашённые специалисты. 

В Рязанской области коронавирусом заразились 722 ребёнка.

На 11 часов понедельника, 19 октября, в Рязанской области коронавирус выявлен у 722 детей. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. Всего же с начала пандемии COVID-19 выявлен уже у 9 тыс 521 жителя Рязани и области. Ещё 89 случаев являются условно подтверждёнными.  Самая многочисленная группа заболевших в возрасте от 46 до 64 лет – 3 тыс 913 человек. На втором месте возрастная группа от 18 до 45 лет – 2 тыс 885 человек.

В Рязани вновь изменили схему движения транспорта из-за ремонта моста у цирка.

Так, троллейбус №6 отменили. Троллейбусы маршрута №3 между остановками «Дом художника» и «Кальное» будут курсировать в прямом и обратном направлении через улицы Маяковского, Есенина, Горького, Новую и Касимовское шоссе. Троллейбусы маршрута №5 будут проезжать через улицу Маяковского, разворачиваться на Театральной и следовать по своему маршруту. Это касается как наружных, так и внутренних рейсов. Троллейбусы №8 при движении от Депо №3 будут следовать до остановки «Кальное», а далее – по улицам Новой, Горького, Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту. Троллейбусы маршрута №8 при движении со стороны Комбайнового завода следуют до остановочного пункта «Дом Художника» по своему маршруту. Далее они будут заворачивать на улицу Маяковского. Троллейбус №10 будет курсировать через площадь Ленина и площадь Соборную, разворачиваться и следовать в обратном направлении, уточники в рязанской мэрии.

Вильфанд пообещал россиянам «необычную» пятницу.

Синоптик рассказал, что именно в этот день в конце недели к центру Европейской части России приблизится ложбина низкого давления. Из-за этого в регион переместятся тёплые южные потоки. Вильфанд отметил, что ложбина принесёт не только тепло – также увеличатся и осадки. Сильные дожди можно ожидать уже во второй половине четверга. А в пятницу воздух прогреется до +13 градусов. 

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