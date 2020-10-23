Николай Любимов высказался о дистанционном обучении

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал, как относится к дистанционному обучению. Своими размышлениями на этот счёт он поделился с активистами РДШ в пятницу, 23 октября.

Губернатор отметил: современные реалии подтолкнули нас к тому, что дистанционные технологии приходится использовать широко. Однако выяснилось, что на 100% люди к этому не готовы.

Дистанционные технологии должны быть дополнением к нормальному учебному процессу, не подменять его на 100%. Мы видим, что это возможно, но это не очень эффективно. Живое общение с учителем, живое общение школьников никогда не может быть заменено исключительно дистанционными технологиями, — заявил глава региона.