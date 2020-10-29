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Нейросеть по звуку кашля поставит диагноз COVID-19

7info7

Российские разработчики создали алгоритм, который позволяет диагностировать COVID-19 по звуку кашля.

Технология работает за счет нейросети, которую обучили на нескольких тысячах записей кашля больных коронавирусом и людей с другими патологиями дыхательной системы. Проверку проводят с помощью терминала, внешне напоминающего обычный смартфон. Или же можно использовать мобильное приложение. Оно работает так: человек кашляет в микрофон телефона, и программа выдает свое заключение, болен ли он COVID-19.  

Нейросеть разработала компания «Медитэкс» (участник Национальной технологической инициативы). Проект назвали Acoustery.

— Записанный звук можно представить в виде картинки — графика колебания частот во времени, — рассказал руководитель проекта, научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Дмитрий Михайлов. — Эту запись называют спектрограммой. Даже невооруженным взглядом можно увидеть на ней характерный для COVID-19 рисунок.

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Сейчас разработчики ожидают заключения Росздравнадзора. Технология новая, и ведомству потребуется время, чтобы понять, как ее сертифицировать. На запрос «Известий», как скоро будет готово заключение, в Росздравнадзоре оперативно не ответили. После регистрации систему определения COVID-19 по кашлю можно будет использовать в общественном транспорте, в государственных учреждениях, отметили в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Звучит ковидно: нейросеть распознает характерный для болезни кашель

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