На улице Осипенко в Рязани скоро начнётся ямочный ремонт

В Рязани продолжается уборка улиц и ямочный ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, за пятницу и выходные с улиц города вывезли более 300 кубометров смета и грунтовых наносов. От них очистили центр Рязани. Ямочный ремонт провели на Куйбышевском шоссе. Там в порядок удалось привести 65 кв. м дороги. Ведётся подготовка к ямочному ремонту улицы Осипенко.

В пресс-службе администрации уточняют: в Рязани также продолжают убирать несанкционированные рекламные объявления и опиливать аварийные деревья. Валку деревьев провели на Новопавловском проезде, улицах Ленина и Новопавловской.

В Нижнем городском саду, скверах Уткина и Керамзавода, а также на Бульваре Победы работники Дирекции благоустройства города убрали листву. От сорной растительности избавились на улицах Тимуровцев, Медицинской, Зубковой, а также в Дендрапарке.