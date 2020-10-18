На пикет против загрязнения воздуха вышли более двухсот рязанцев

18 октября в Рязани состоялся санкционированный пикет по состоянию атмосферного воздуха. В нем приняли участие представители общественности, экологи и жители города. Всего собралось более двухсот человек.

По словам организаторов пикета, проблема загрязнения окружающей среды в Рязани носит тревожный характер. По предположению представителей надзорных органов, причастность к появлению неприятного запаха могут иметь промышленные предприятия города среди которых: Рязанский завод смазочных материалов, Русская кожа, завод Техно, РНПК, СФАТ, Рязаньавтодор и другие. Кроме того, вблизи города расположены мусорные свалки, а также многочисленные несанкционированные свалки бытовых отходов, о которых сообщают местные экологи.

Со слов председателя общественной организации «Дышим чистым» Александра Суфрановича, сегодняшний пикет призван привлечь внимание общественности и власти к этой проблеме. То, что пикет согласовали и то, что его поддержали рязанцы, говорит нам о том, что проблема накаленная, и все это понимают. Важно, чтобы источник и причины неприятного запаха в городе был найден. В Рязани действует много предприятий, и определить причастного к неприятному запаху в городе необходимо в рамках правового поля.

По словам лидера регионального отделения партии «За Правду», депутата Рязанской областной Думы Григория Парсентьева, рязанцев сильно взволновала длительность неприятного запаха и длительная реакция уполномоченных органов на происходящее.

Есть необходимость в корректировке регламента взаимодействия людей с надзорными органами по факту таких ситуаций. Люди могут повлиять на решение подобных ситуаций своей активностью, и подобные пикеты – это лишь часть работы. В первую очередь, необходимо писать запросы в компетентные органы. Чем больше запросов от граждан, тем больше шанс, что проблема решится.

Напомним, ранее надзорные органы предположили что в числе прочих источников запахов может быть и рязанский нефтезавод.

Как ранее сообщал Интерфакс с ссылкой на официальный комментарий завода, предприятие провело более 3000 анализов по основным показателям состояния атмосферного воздуха в результате превышения ПДК не зафиксировано.

На предприятии рассказали, что ежегодно тратят около 900 млн рублей на обслуживание городских очистных сооружений. При этом объем сточных вод РНПК не превышает 15% от общего объема бытовых и промышленных стоков, поступающих на данные очистные сооружения. 85% стоков – это бытовые и промышленные стоки других производственных объектов города Рязань. Сточные воды, поступающие от промышленных предприятий г. Рязань, значительно превышают нормативные показатели: многие предприятия не очищают собственные стоки надлежащим образом, а также игнорируют необходимость поддерживать в исправном состоянии собственные очистные сооружения.