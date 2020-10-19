Маршруты нескольких рязанских троллейбусов изменятся

Несколько рязанских троллейбусных маршрутов изменятся, сообщает сайт мэрии города. Причина – прокладка водопровода на улице Островского.

Работы буду проводиться с 8 утра 18 октября и до 18 часов 26 октября. На время работ движение троллейбусов №5 и 12 будет осуществляться по изменённой схеме.

Так, троллейбусы маршрута №5 от остановки «Улица Строителей» следуют по улицам Островского, Чкалова, Вокзальной, Первомайскому проспекту, Маяковского, Есенина, Спортивной, Гагарина до остановочного пункта «памятник Полетаеву». В обратном направлении они будут следовать по тому же маршруту.

Троллейбусы маршрута №12 следуют от остановки «Завод Рязцветмет» до остановки «Памятник Полетаеву», далее в обратном направлении, уточнили в пресс-службе администрации.