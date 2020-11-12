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Новости РязаниОбщество

Логистика Почты России в Рязанской области готовится к сезону распродаж

7info7

Рязанская почта подготовилась к сезону распродаж, который начинается с середины ноября. Компания готова к приему увеличенного потока трансграничной почты и к оперативной доставке внутри региона. Принятые меры помогут в сжатые сроки доставить заказы рязанцев, сделанные как в иностранных, так и в российских интернет-магазинах.

Для бесперебойной обработки международных отправлений Почта России будет использовать рекомендации по точкам входа в РФ, выстроенные с помощью модели прогнозирования и технологии работы с Big Data. Это поможет оптимальным образом распределить нагрузку на почтовую логистическую инфраструктуру и сократить сроки доставки.

Чтобы покупатели быстро получали свои заказы, сделанные на китайских интернет-площадках, Почта России запустила новые авиационные маршруты из Китая в Россию, количество рейсов увеличено в 2 раза из Чанша и Ханчжоу. При отправке из Китая отправления проходят предварительную подсортировку по регионам: на Северо-Запад, Дальний Восток, Урал и в Центральный регион. Совместно с таможенными органами Почта России разработала план действий в случае пиковых нагрузок.

Чтобы отправления без задержек попадали с сортировки в почтовые отделения, появились дополнительные автомобильные маршруты, увеличено число рейсов для обмена почты между сортировочными центрами и отделениями почтовой связи. Также компания обеспечила дополнительный транспорт на межрегиональных направлениях.

Наша задача — доставлять отправления в установленные сроки даже при кратном увеличении объемов и пройти пиковый сезон без сбоев, — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

Для оперативной обработки почты в рязанском сортировочном центре полностью укомплектован штат сотрудников. В случае увеличения объема входящей почты, бригады сортировщиков будет усиливаться работниками с других участков.

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