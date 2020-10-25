Квартира для ваших денег. Какой кошелек не разочарует владельца

Любимый кошелек уже не радует глаз, или вы хотите сделать по-настоящему ценный подарок близкому человеку? Если это так, то срочно пора искать новое, переносное вместилище для денег.

Правда речь не только о купюрах и монетах. Визитки, водительские права, банковские карты, абонемент в фитнес-зал также требуют хранения.

Поэтому очень важно подобрать удобный аксессуар, сочетающий стильное исполнение, добротность и практичность. Это одинаково относится и к эффектным дамским кошелькам, и к строгим мужским портмоне или бумажникам.

Понятное дело, женские модели от мужских отличаются большим разнообразием форм, расцветок и броским дизайном. Но наши подсказки помогут сделать оптимальный выбор столь нужного аксессуара для представителей обоих полов.

Форменное разнообразие

Итак, классическая форма кошельков — квадратная или прямоугольная. Как правило, этот параметр больше интересует дам. Большие по размеру изделия поместятся не в каждую сумку, зато удобны для хранения различных полезных вещиц и документов.

— Один из трендов нынешнего сезона — большие кошельки со съемной ручкой — рассказывает консультант одного из рязанских бутиков, торгующих кожгалантереей, Ольга Тарханова. — Такие модели вместительны, и в них найдется место не только купюрам и монетам, но и смартфону. Я бы сказала, что это кошелек-клатч, но в обычной жизни он подойдет дамам, которые очень любят носить большие сумки.

Миниатюрные модели легко помещаются даже в небольшой клатч, но чтобы открыть их, недостаточно поднять застежку. Чтобы достать деньги, такой аксессуар придется разворачивать.

Фасоны с экстравагантной формой – круглой, овальной, треугольной, встречаются реже. Для повседневного использования они не очень практичны , но, если будущая обладательница такой стильной штучки любит производить эффект, то вы на верном пути.

Мелочь, а приятно

Выбирая удобный кошелек, ответьте себе на вопрос: носите ли вы с собой мелочь. Если вы везде расплачиваетесь банковской картой, то про это отделение вполне можно забыть и выбрать модель, в которой оно не предусмотрено.

Но часть людей не могут обходиться без монет, а ,значит, без спецкармана портмоне будет весьма неудобным и непрактичным. Компромиссный вариант для того, кому мелочь нужна ,но очень редко — расположенный отдельно от вместилища для бумажных денег крохотный кармашек с застежкой.

В это отделение, к слову, можно положить и любые мелкие предметы, которые вы не хотите потерять (дополнительный ключ, «запчасти» от аксессуаров, например вылетевший шуруп от очков, часов, и прочие мелочи).

Если монетница — это предмет дискуссий, то без отделения для карточек и визиток не обойтись. Они бывают разными по исполнению – кому-то нравятся прорези, а кому-то кармашки, но это, как вы понимаете- дело вкуса

Шкурный интерес

Если говорить о наиболее популярных материалах для кошельков, то аксессуары из натуральной кожи, несмотря на особое мнение вегетарианцев и зоозащитникова , остаются самыми желанными и востребованными. Производители используют кожу разного качества и происхождения. Наиболее долговечные — модели из телячьей кожи, но цена такого аксессуара будет существенно выше А вот бычья кожа хотя грубее и толще телячьей, зато здорово сохраняет форму и поддается тиснению.

Если хотите поразить близкого человека роскошью подарка или побаловать себя чем-то эксклюзивным, то сейчас можно приобрести портмоне из кожи крокодила или питона.

Прежде чем окончательно выбрать один кошелек из нескольких, обязательно обследуйте его его со всех сторон в прямом и переносном смысле!

Внимательно рассмотрите кошелек снаружи – на изделии не должно быть повреждений, порезов и других дефектов. Некоторые виды кожи допускают потертости, но их не может быть на гладких и лакированных аксессуарах. Обратите внимание на качество швов – если они неровные или имеют пропуски, ищите другую модель.

— Почувствуйте аромат изделия – от него должен исходить классический запах хорошо выделенной кожи, который не будут перебивать красители и прочие химические добавки — советует Ольга Тарханова. Проверьте все застежки, кнопки и молнии – они должны легко функционировать и надежно закрывать отделения.

При покупке кошелька в интернет-магазине очень сложно проделать все описанные выше манипуляции, поэтому доверяйте только достойным брендам и проверенным электронным площадкам.

Спорная замена

Имитация натуральной кожи – более доступная покупка. Искусственная кожа – это текстиль с покрытием, имитирующим кожаное полотно не только по внешнему виду, но и по структуре и свойствам.

Среди наиболее долговечных и элегантных заменителей специалисты называют искожу. Этот материал не боится низких температур, благодаря эластичной основе, легко драпируется и не трескается. Экокожа имеет порисую структуру, поэтому «дышит», как и натуральный аналог. Преимущество экокожи перед обычным дешевым дерматином очевидны – она остается эластичной при низких температурах, не трескается и не стирается.

Страз, страз, еще страз…

Дамские текстильные кошельки выглядят оригинально, а современные технологии делают ткани практичными. Они не боятся влажности, отталкивают загрязнения и не истираются. Текстильные аксессуары производят из грубых тканей, например, джинсовой, льна или твида.

Стильно и изящно смотрятся атласные модели, но вряд ли их можно считать повседневными.

Молодежные и спортивные модели шьют из плащевых тканей. Довольно оригинально смотрятся изделия из искусственного меха.

Если ищите подарок для гламурной девушки, обратите внимания на кошельки, украшенные стразами, яркими камушками , объемными металлическими застежками. Имейте в виду, что золотое напыление быстрее всего утрачивает первозданную роскошь. Блеск сохраниться гораздо дольше, если напыление нанесено гальваническом способом. Чтобы элегантный кошелек приносил хозяину удовольствие и были надежным помощником, помните чтобы этот аксессуар отвечал пяти важным требованиям — приемлемая цена, удобный размер, функциональность ,надежный долговечный материал и соответствие привычкам и статусу будущего обладателя.