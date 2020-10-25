Квартира для ваших денег. Какой кошелек не разочарует владельца

Любимый кошелек уже не радует глаз, или вы хотите сделать по-настоящему ценный подарок близкому человеку? Если это так, то срочно пора искать новое, переносное вместилище для денег.
Правда речь не только о купюрах и монетах. Визитки, водительские права, банковские карты, абонемент в фитнес-зал также требуют хранения.
Поэтому очень важно подобрать удобный аксессуар, сочетающий стильное исполнение, добротность и практичность. Это одинаково относится и к эффектным дамским кошелькам, и к строгим мужским портмоне или бумажникам.
Понятное дело, женские модели от мужских отличаются большим разнообразием форм, расцветок и броским дизайном. Но наши подсказки помогут сделать оптимальный выбор столь нужного аксессуара для представителей обоих полов.
Форменное разнообразие
Итак, классическая форма кошельков — квадратная или прямоугольная. Как правило, этот параметр больше интересует дам. Большие по размеру изделия поместятся не в каждую сумку, зато удобны для хранения различных полезных вещиц и документов.
Миниатюрные модели легко помещаются даже в небольшой клатч, но чтобы открыть их, недостаточно поднять застежку. Чтобы достать деньги, такой аксессуар придется разворачивать.
Фасоны с экстравагантной формой – круглой, овальной, треугольной, встречаются реже. Для повседневного использования они не очень практичны , но, если будущая обладательница такой стильной штучки любит производить эффект, то вы на верном пути.
Мелочь, а приятно
Выбирая удобный кошелек, ответьте себе на вопрос: носите ли вы с собой мелочь. Если вы везде расплачиваетесь банковской картой, то про это отделение вполне можно забыть и выбрать модель, в которой оно не предусмотрено.
Но часть людей не могут обходиться без монет, а ,значит, без спецкармана портмоне будет весьма неудобным и непрактичным. Компромиссный вариант для того, кому мелочь нужна ,но очень редко — расположенный отдельно от вместилища для бумажных денег крохотный кармашек с застежкой.
В это отделение, к слову, можно положить и любые мелкие предметы, которые вы не хотите потерять (дополнительный ключ, «запчасти» от аксессуаров, например вылетевший шуруп от очков, часов, и прочие мелочи).
Если монетница — это предмет дискуссий, то без отделения для карточек и визиток не обойтись. Они бывают разными по исполнению – кому-то нравятся прорези, а кому-то кармашки, но это, как вы понимаете- дело вкуса
Шкурный интерес
Если говорить о наиболее популярных материалах для кошельков, то аксессуары из натуральной кожи, несмотря на особое мнение вегетарианцев и зоозащитникова , остаются самыми желанными и востребованными. Производители используют кожу разного качества и происхождения. Наиболее долговечные — модели из телячьей кожи, но цена такого аксессуара будет существенно выше А вот бычья кожа хотя грубее и толще телячьей, зато здорово сохраняет форму и поддается тиснению.
Если хотите поразить близкого человека роскошью подарка или побаловать себя чем-то эксклюзивным, то сейчас можно приобрести портмоне из кожи крокодила или питона.
Прежде чем окончательно выбрать один кошелек из нескольких, обязательно обследуйте его его со всех сторон в прямом и переносном смысле!
Внимательно рассмотрите кошелек снаружи – на изделии не должно быть повреждений, порезов и других дефектов. Некоторые виды кожи допускают потертости, но их не может быть на гладких и лакированных аксессуарах. Обратите внимание на качество швов – если они неровные или имеют пропуски, ищите другую модель.
При покупке кошелька в интернет-магазине очень сложно проделать все описанные выше манипуляции, поэтому доверяйте только достойным брендам и проверенным электронным площадкам.
Спорная замена
Имитация натуральной кожи – более доступная покупка. Искусственная кожа – это текстиль с покрытием, имитирующим кожаное полотно не только по внешнему виду, но и по структуре и свойствам.
Среди наиболее долговечных и элегантных заменителей специалисты называют искожу. Этот материал не боится низких температур, благодаря эластичной основе, легко драпируется и не трескается. Экокожа имеет порисую структуру, поэтому «дышит», как и натуральный аналог. Преимущество экокожи перед обычным дешевым дерматином очевидны – она остается эластичной при низких температурах, не трескается и не стирается.
Страз, страз, еще страз…
Дамские текстильные кошельки выглядят оригинально, а современные технологии делают ткани практичными. Они не боятся влажности, отталкивают загрязнения и не истираются. Текстильные аксессуары производят из грубых тканей, например, джинсовой, льна или твида.
Стильно и изящно смотрятся атласные модели, но вряд ли их можно считать повседневными.
Молодежные и спортивные модели шьют из плащевых тканей. Довольно оригинально смотрятся изделия из искусственного меха.
Если ищите подарок для гламурной девушки, обратите внимания на кошельки, украшенные стразами, яркими камушками , объемными металлическими застежками. Имейте в виду, что золотое напыление быстрее всего утрачивает первозданную роскошь. Блеск сохраниться гораздо дольше, если напыление нанесено гальваническом способом. Чтобы элегантный кошелек приносил хозяину удовольствие и были надежным помощником, помните чтобы этот аксессуар отвечал пяти важным требованиям — приемлемая цена, удобный размер, функциональность ,надежный долговечный материал и соответствие привычкам и статусу будущего обладателя.