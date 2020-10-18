Коронавирус в Рязанской области подозревают у двоих детей

Региональная опергруппа обновила сведения о возрасте рязанцев, заболевших коронавирусом. По состоянию на 11.30 18 октября в регионе диагноз COVID-19 поставили 9521 жителю региона.

В возрастной группе от 18 до 45 коронавирусной инфекцией заразился 2861 человек. В возрасте от 46 до 64 лет – 3875 человек. 1618 рязанцев с коронавирусом – люди в возрасте от 65 до 80. Среди заболевших есть граждане старше 80 лет и дети. Их 360 и 720 соответственно.

Коронавирус в Рязанской области подозревают у 87 человек. Среди них – двое детей.