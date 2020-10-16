Остановку «Цирк» в Рязани перенесли из-за реконструкции моста

В центре Рязани из-за ремонта моста через реку Лыбедь временно перенесли одну из остановок. Речь идёт об остановочном пункте «Цирк», сообщили в пресс-службе администрации.

Временно остановка будет размещена рядом со зданием женской консультации №1. Остановочный павильон оборудовали навесом. Там будут останавливаться автобусы, троллейбусы и маршрутки.

В мэрии попросили автомобилистов не парковать транспорт на участке временной остановки, чтобы не создавать помехи в движении общественного транспорта.