Использование гелия для пациентов с COVID-19 сократит расход кислорода

Для поддержки дыхательных функций пациентов с COVID-19 можно использовать не только чистый кислород, но и его смесь с гелием. Российские инженеры создали аппарат для такой терапии.

— Человека на 15 минут можно подключить к нашему аппарату, снабжающего больного смесью газов — кислорода и гелия. За это время сатурация (насыщение крови кислородом. — «Известия») поднимается на максимальный уровень, но спустя четыре-пять часов снова падает. Поэтому процедуру «подпитки» гелием повторяют, — рассказал Сергей Потапов, директор по производству и развитию бизнеса «ИнертГаз Медикал», разработавшей аппарат. — Результат такой терапии в том, что время пребывания пациента в палате интенсивной терапии сокращается в полтора-два раза.

Применение гелия экономит не только расход кислорода, но и коечные места, и деньги системы здравоохранения, говорят эксперты. В государственных клиниках пребывание пациента в палате интенсивной терапии обходится 30-100 тыс. тысяч рублей в сутки.

Новый аппарат уже испытали в нескольких больницах, НИИ пульмонологии, госпитале Бурденко, в военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, некоторых медучреждениях Краснодара и Коми.

Из 60 человек, которые получали ингаляции гелиево-кислородной смесью, только один попал на ИВЛ, летальных случаев не было, рассказал главный врач Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова Владимир Мануйлов.

К началу 2021 года компания планирует запустить производственную линию и делать не менее сотни аппаратов в месяц, сообщили в пресс-службе НТИ (разработчик — участник рынка HealthNet Национальной технологической инициативы). Одного изделия хватит на обеспечение дыхательной смесью десятка человек, добавили там.

Аппарат планируют зарегистрировать до конца года. Тогда этот метод смогут использовать все больницы страны.

В конце октября глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о сложностях с обеспечением медицинским кислородом в 20 регионах. С учетом роста количества больных COVID-19 газ расходуется очень интенсивно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Команда газов: добавление гелия сократит расходы кислорода в больницах