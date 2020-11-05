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Индекс контактов между людьми поможет предсказать волну COVID-19

7info7

Новый метод оценки интенсивности контактов между людьми поможет предсказать рост так называемого коэффициента распространения инфекции, считают ученые. Коллектив немецких исследователей под руководством Александра Тиме из Берлинского института здоровья изучил связь так называемого контактного индекса и уровня заболеваемости COVID-19.

Простыми словами контактный индекс можно описать как среднее количество физических контактов за день наиболее общительного человека в городе с другими людьми. Показатель оценивали, отслеживая местоположения обезличенных мобильных телефонов. Далее ученые сравнили графики, показывающие колебания значений контактного индекса и коэффициента распространения COVID-19 во времени. Оказалось, что эти значения более или менее следуют друг за другом.

Таким образом, на основе расчета контактного индекса можно предсказать увеличение количества больных. Методику, по словам российских экспертов, можно использовать на практике.

Первоочередная мера в таком случае — расчет критической величины контактного индекса для вузов, школ и других заведений массового и продолжительного скопления людей. Относятся к ним метро, стадионы, театры, общепит. Тогда, зная контактный индекс, можно принять решение о переводе на дистанционный режим или снижении плотности посетителей, — сказал заведующий кафедрой теоретической физики и квантовых технологий НИТУ «МИСиС» Сергей Мухин.

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Человек может контролировать вероятность заражения самостоятельно, считает доцент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Каплун. Для этого достаточно не посещать без острой необходимости людных мест — торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик, а также соблюдать социальную дистанцию.

Однако наиболее высокая вероятность заражения — от самых общительных в городе. Отслеживать свои контакты именно с такими людьми сложно, так как для этого нужно знать их в лицо, указал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Опасная связь: степень общительности предскажет новую волну COVID-19

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