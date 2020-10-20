Среда, 21 октября, 2020
2.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоОрганы властиПравительствоТоп новость

Губернатор Любимов сделал заявление по поводу неприятного запаха в Рязани

7info7

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал заявление по поводу неприятного запаха в Рязани. Слова Любимова приводит сайт регионального правительства.

Глава региона отметил, что после появления в социальных сетях сообщений от рязанцев по поводу неприятного «навозного» запаха в городе контролирующие органы вели активную работу.

— Они не сидели сложа руки, старались найти, определить источник, и обязательно сделают свои выводы, поскольку именно они уполномочены такие выводы делать, наказывать виновных и принимать меры, – сказал губернатор на заседании правительства 20 октября.

Любимов обратил внимание на то, что нельзя допускать распространение непроверенной информации и делать преждевременные выводы о виновности той или иной организации. В частности, речь зашла о РНПК, в адрес которой звучали обвинения рязанцев.

Любимов сказал, что предприятие является крупнейшим налогоплательщиком, обеспечивает рязанцев рабочими местами и стабильной зарплатой. Между региональным правительством и нефтезаводом выстроены конструктивные взаимоотношения. Городские очистные находятся в составе соответствующей инфраструктуры предприятия. Завод выделяет немалые средства в их содержание, порядка 200 млн. рублей в год, а также реализует проект, благодаря которому стоки предприятия отделяются в обособленную ветку.

Необходимо продолжать совместную работу в этом направлении с «Водоканалом», промышленными предприятиями, – сказал глава региона. – Мы на постоянной связи с Роснефтью, с РНПК по этому вопросу. Компания в этом отношении несет по сути социальную нагрузку и дополнительные расходы, мы благодарны им. Должен быть найден источник распространения неприятного запаха в городе Рязани, и приняты все меры, необходимые для того, чтобы больше такого не повторялось. Сейчас, как я уже сказал, над этим работают и федеральные, и региональные контролирующие органы. Надо дождаться результатов, – сказал глава региона.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Активные жители Касимова создают в городе общественно-культурный центр

Новости Рязани
Инициатива принадлежит автономной некоммерческой организации «Время провинции», одним из лидеров которой является местный предприниматель Тамара Калинина.
Узнать больше

В Рязани из-за аварии на улице Вокзальной собирается пробка

Новости Рязани
Вечером 21 октября, в центре Рязани произошла авария. Сообщения об этом появились в группе ВК "ДТП | Аварии | Рязань". 
Узнать больше

Мошенники продолжают обманывать рязанцев звонками от имени банков

Новости Рязани
Мошенники продолжают обманывать жителей Рязани и области звонками, в которых представляются работниками банков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области потеплеет до +10 градусов

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области потеплеет до +10°С. Прогноз погоды на 22 октября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

В Рязанской области выявили более ста случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявили более ста случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данные по новым случаям заболевания коронавирусом в среду, 21 октября, опубликовала региональная...
Узнать больше

Полиция предупредила о новом способе дистанционного мошенничества

Новости Рязани
Сообщается, что позвонивший гражданину может представиться сотрудником правоохранительных органов и попросить выполнить указания.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Директор Лицея №52 Елена Гаврюнина: Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами

Акценты
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.
Узнать больше

Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Акценты
Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+