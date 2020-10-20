Губернатор Любимов сделал заявление по поводу неприятного запаха в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал заявление по поводу неприятного запаха в Рязани. Слова Любимова приводит сайт регионального правительства.

Глава региона отметил, что после появления в социальных сетях сообщений от рязанцев по поводу неприятного «навозного» запаха в городе контролирующие органы вели активную работу.

— Они не сидели сложа руки, старались найти, определить источник, и обязательно сделают свои выводы, поскольку именно они уполномочены такие выводы делать, наказывать виновных и принимать меры, – сказал губернатор на заседании правительства 20 октября.

Любимов обратил внимание на то, что нельзя допускать распространение непроверенной информации и делать преждевременные выводы о виновности той или иной организации. В частности, речь зашла о РНПК, в адрес которой звучали обвинения рязанцев.

Любимов сказал, что предприятие является крупнейшим налогоплательщиком, обеспечивает рязанцев рабочими местами и стабильной зарплатой. Между региональным правительством и нефтезаводом выстроены конструктивные взаимоотношения. Городские очистные находятся в составе соответствующей инфраструктуры предприятия. Завод выделяет немалые средства в их содержание, порядка 200 млн. рублей в год, а также реализует проект, благодаря которому стоки предприятия отделяются в обособленную ветку.

Необходимо продолжать совместную работу в этом направлении с «Водоканалом», промышленными предприятиями, – сказал глава региона. – Мы на постоянной связи с Роснефтью, с РНПК по этому вопросу. Компания в этом отношении несет по сути социальную нагрузку и дополнительные расходы, мы благодарны им. Должен быть найден источник распространения неприятного запаха в городе Рязани, и приняты все меры, необходимые для того, чтобы больше такого не повторялось. Сейчас, как я уже сказал, над этим работают и федеральные, и региональные контролирующие органы. Надо дождаться результатов, – сказал глава региона.