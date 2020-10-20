Губернатор Любимов сделал заявление по поводу неприятного запаха в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал заявление по поводу неприятного запаха в Рязани. Слова Любимова приводит сайт регионального правительства.
Глава региона отметил, что после появления в социальных сетях сообщений от рязанцев по поводу неприятного «навозного» запаха в городе контролирующие органы вели активную работу.
Любимов обратил внимание на то, что нельзя допускать распространение непроверенной информации и делать преждевременные выводы о виновности той или иной организации. В частности, речь зашла о РНПК, в адрес которой звучали обвинения рязанцев.
Любимов сказал, что предприятие является крупнейшим налогоплательщиком, обеспечивает рязанцев рабочими местами и стабильной зарплатой. Между региональным правительством и нефтезаводом выстроены конструктивные взаимоотношения. Городские очистные находятся в составе соответствующей инфраструктуры предприятия. Завод выделяет немалые средства в их содержание, порядка 200 млн. рублей в год, а также реализует проект, благодаря которому стоки предприятия отделяются в обособленную ветку.