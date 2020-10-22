Елена Сорокина проинспектировала объекты местных инициатив

Мэр Елена Сорокина проверила, как реализуются в Рязани несколько проектов местных инициатив. Так, она побывала на улице 4-я Линия и около школы № 54. О результатах проверки глава администрации сообщила на своей странице в Facebook.
На территории реализации проекта местной инициативы на улице 4-я Линия завершены работы по возведению детской площадки. Там установлены урны, скамейки, размещено игровое оборудование и резиновое покрытие. Рядом с площадкой – парковка, фасад подкачивающей станции, находящейся рядом с объектом, отремонтирован.
Елена Сорокина поручила продолжить работы на объекте. Так, специалистам необходимо в ближайшее время решить вопрос с тропинкой и опиловкой деревьев.
Кроме того, Сорокина осмотрела ход реализации ещё одной местной инициативы по благоустройству тропинки в школу №54 на улице Роща. Сама дорожка уже заасфальтирована, рядом с ней установлено освещение. Однако на территории есть недочёты. Подрядчик в ближайшее время устранит их.