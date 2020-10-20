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Елена Сорокина поручила усилить контроль за соблюдением рязанцами масочного режима

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19 октября глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание со своими заместителями и руководителями структурных подразделений. На совещании обсудили ряд актуальных вопросов.

Так, Сорокина поручила усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима. В рамках этой работы с водителями и кондукторами общественного транспорта города проведут инструктажи и напомнят о необходимости использования средств индивидуальной защиты. О ношении масок в свою очередь работники рязанского транспорта будут напоминать пассажирам. Также контроль за соблюдением мер безопасности в период пандемии необходимо усилить в местах массового скопления людей, в частности, в торговых центрах.

С жителями города проведут разъяснительные беседы и напомнят о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

В связи с предстоящим ухудшением погоды мэр Рязани поручила Дирекции благоустройства города оперативно реагировать на изменения погоды и перевести спецтехнику в круглосуточный режим работы.

Управление энергетики и ЖКХ в свою очередь усилит контроль за уборкой подъездов и примет меры по вопросу качественного содержания жилья, уточнили в пресс-службе мэрии Рязани.

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