Два дня в Рязани будут отключать электричество

Мэрия Рязани предупредила жителей города об отключении электроэнергии. Причина – проведение работ на воздушной линии.

По сообщению администрации, электричество в Рязани будут отключать два дня – 11 и 12 ноября. Так, 11 числа отключение запланировано по следующим адресам:

посёлок Борки, улица 8-й район, дома 37, 38, 40-43, 61- 65, 67, 69, 182-187, 189, 184а;

посёлок Шпалозавод, дом 7а,

посёлок Борки, улица 11-й район, дома с 1а по 29, а также с 31 по 36.

12 ноября света не будет в домах с 6 по 64 по улице 7-й район в посёлке Борки и там же в домах с 69 до 192 по улице 8-й район.

Электроэнергию будут отключать с 09.00 до 16.00.