Дорожный ремонт на улицах Пролетарской и Татарской завершат к концу года

22 октября мэр Рязани Елена Сорокина провела выездное совещание по вопросам дорожного ремонта на улицах Пролетарской и Татарской. Он проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы на объектах уже начались. Подрядчик выполнил фрезерование асфальтобетонного покрытия и уложил выравнивающий слой. Исключение составляет путепровод через железнодорожные пути. Эти работы на «Горбатом» мосту запланированы на следующий год

В рамках контракта дорогу заасфальтируют, приведут в порядок бордюры, устроят пешеходную зону, отремонтируют съезды. Прилегающую территорию благоустроят. В ходе проверки работ Елена Сорокина поручила подрядчику убрать асфальтовую крошку и строительный мусор, оставленные на тротуаре.

Капитальный ремонт участка по улицам Пролетарская и Татарская планируется завершить в декабре. В текущем году, при благоприятных погодных условиях, подрядчик приступит к ремонту тротуаров, уточнили на сайте администрации Рязани.