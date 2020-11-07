Что произошло в районах Рязанской области на этой неделе?

РИА «7 новостей» представляет обзор событий, произошедших в различных уголках Рязанской области на этой неделе.

В Рыбном 27-летний мужчина угрожал убийством своей 21-летней сожительнице. Пострадавшая рассказала, что её сожитель в последнее время часто выпивает. Когда он начал пить в очередной раз, девушка высказала претензии. Мужчина проигнорировал упрёки избранницы и продолжил застолье. После этого она пригрозила возлюбленному, что бросит его. На это заявление дебошир отреагировал агрессией. Он пригрозил убить сожительницу, попытался схватить руками за шею. Пострадавшая сумела вырваться и вызвала полицию.

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Житель Касимова пропал из квартиры при невыясненных обстоятельствах. 5 октября Виктор Николаевич Ларин находился по месту своего жительства, когда его супруга ушла из дома. Вернувшись в квартиру днем этого же дня, женщина обнаружила, что ее супруга нет, его личные вещи находились на месте. До настоящего времени местонахождение Ларина не установлено.

В Рязанской области открыли две спортплощадки в Сасове и Михайлове. Их построили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». За все время реализации этого проекта в области появились 18 новых спортивных площадок, из них пять построили в 2020 году.

В Скопинском районе завершилась уборочная страда. Первостепенной задачей является своевременно убрать урожай и правильно, соблюдая регламент и технический процесс, заложить его на хранение. В Скопинском районе на сегодняшний день почти все сельхозпредприятия закончили уборку урожая.

Житель Рязанской области задержан за убийство зятя топором.

По версии следствия, преступление было совершено в Туме вечером 3 ноября. Во дворе частного дома во время семейного конфликта подозреваемый ударил 34-летнего зятя топором по голове. Оба участника конфликта были в нетрезвом виде. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу, где он через некоторое время умер.

На YouTube появилось позитивное видео о Касимове и его жителях. Это видео стало своеобразным ответом ролику, снятому весной командой Ксении Собчак и под названием «Коронавирусь: как провинция убивает себя на карантине». Фильм, показавший Касимов в первую волну коронавируса и также размещенный в YouTube, был тогда воспринят неоднозначно из-за общей депрессивности и апокалиптической атмосферы.

В Михайлове продолжается благоустройство городского сада. Работы по благоустройству главной зоны отдыха города Михайлова были начаты еще пять лет назад – именно тогда здесь была установлена скульптура Архангела Михаила. По программе «Местные инициативы» была благоустроенна территория «соборной горы» – были проложены дорожки, установлены лавочки и урны, малые архитектурные формы, проведено освещение.