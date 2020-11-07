Суббота, 7 ноября, 2020
3.5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Что произошло в районах Рязанской области на этой неделе?

7info7

РИА «7 новостей» представляет обзор событий, произошедших в различных уголках Рязанской области на этой неделе.

В Рыбном 27-летний мужчина угрожал убийством своей 21-летней сожительнице. Пострадавшая рассказала, что её сожитель в последнее время часто выпивает. Когда он начал пить в очередной раз, девушка высказала претензии. Мужчина проигнорировал упрёки избранницы и продолжил застолье. После этого она пригрозила возлюбленному, что бросит его. На это заявление дебошир отреагировал агрессией. Он пригрозил убить сожительницу, попытался схватить руками за шею. Пострадавшая сумела вырваться и вызвала полицию.

реклама

Житель Касимова пропал из квартиры при невыясненных обстоятельствах. 5 октября Виктор Николаевич Ларин находился по месту своего жительства, когда его супруга ушла из дома. Вернувшись в квартиру днем этого же дня, женщина обнаружила, что ее супруга нет, его личные вещи находились на месте. До настоящего времени местонахождение Ларина не установлено.

В Рязанской области открыли две спортплощадки в Сасове и Михайлове. Их построили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». За все время реализации этого проекта в области появились 18 новых спортивных площадок, из них пять построили в 2020 году.

В Скопинском районе завершилась уборочная страда. Первостепенной задачей является своевременно убрать урожай и правильно, соблюдая регламент и технический процесс, заложить его на хранение. В Скопинском районе на сегодняшний день почти все сельхозпредприятия закончили уборку урожая.

Житель Рязанской области задержан за убийство зятя топором.

По версии следствия, преступление было совершено в Туме вечером 3 ноября. Во дворе частного дома во время семейного конфликта подозреваемый ударил 34-летнего зятя топором по голове. Оба участника конфликта были в нетрезвом виде.  Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу, где он через некоторое время умер. 

На YouTube появилось позитивное видео о Касимове и его жителях. Это видео стало своеобразным ответом ролику, снятому весной командой Ксении Собчак и под названием «Коронавирусь: как провинция убивает себя на карантине». Фильм, показавший Касимов в первую волну коронавируса и также размещенный в YouTube, был тогда воспринят неоднозначно из-за общей депрессивности и апокалиптической атмосферы.

В Михайлове продолжается благоустройство городского сада. Работы по благоустройству главной зоны отдыха города Михайлова были начаты еще пять лет назад – именно тогда здесь была установлена скульптура Архангела Михаила. По программе «Местные инициативы» была благоустроенна территория «соборной горы» – были проложены дорожки, установлены лавочки и урны, малые архитектурные формы, проведено освещение.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Что произошло в районах Рязанской области на этой неделе?

Новости Рязани
РИА "7 новостей" представляет обзор событий, произошедших в различных уголках Рязанской области на этой неделе. В Рыбном 27-летний...
Узнать больше

В Рязани простились с Вячеславом Коростылёвым

Новости Рязани
Траурная церемония состоялась в субботу, 7 ноября, на Скорбященском кладбище. Проститься с известным рязанским этнографом пришли коллеги, друзья и родственники Вячеслава Васильевича.
Узнать больше

Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

Коронавирус
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На территории музея-заповедника в Константиново произошёл пожар

Новости Рязани
Пожарным удалось не допустить распространения огня. В 13.00 пожар был локализован, в 13.07 потушен.
Узнать больше

Рязанских журналистов научили бережливому производству

Новости Рязани
В пятницу, 6 ноября, рязанских журналистов пригласили в региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Несколько часов они провели на «Фабрике процессов» – Кидзании для взрослых.
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет вашему вниманию анонс событий в Рязани на ближайшие выходные. Рассказываем, что можно посмотреть в рязанских театрах, на какие выставки сходить в музеи. В нашей афише мы собрали самые интересные события на ближайшие субботу и воскресенье.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать классические перчатки: секреты, тонкости, советы специалиста

Акценты
В холодную ветреную пору классические перчатки – незаменимая часть как мужского, так и женского гардероба. А если выбирать их с чувством и толком, то этот предмет одежды станет не только стильным аксессуаром, но и прослужит хозяину несколько сезонов.
Узнать больше

Андрей Минаев: Университет функционирует в непростом, но рабочем режиме

Акценты
Главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова побеседовала с ректором РГУ имени С. А Есенина о работе вуза и его достижениях.
Узнать больше

Хэллоуин. История и традиции праздника

Акценты
31 октября отмечается Хэллоуин. Он же Праздник смерти, Праздник нечистой силы, Самайн, Канун Дня всех святых. Можно было бы назвать его самым...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+