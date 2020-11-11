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Новости РязаниОбщество

Что делать, если пристав ошибочно списал с вас деньги?

7info7

Ситуации, когда приставы ошибочно списывают деньги с человека, который не является должником, случаются нередко. Это происходит из-за совпадения персональных данных граждан. Что делать, если произошла такая ситуация? В Управлении ФССП России по Рязанской области рассказали, что необходимо предпринять «двойнику» должника, чтобы вернуть деньги.

Если вы стали «двойником» должника, вам необходимо обратиться на горячую линию Управления по телефону +7 (4912) 29-47-00 и предоставить приставам документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина. К таким документам относится паспорт, СНИЛС и ИНН.

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию, пристав незамедлительно отменит все наложенные ограничения и закроет исполнительное производство.

Если с вас списали деньги, судебный пристав-исполнитель незамедлительно примет меры к их возврату.

Исключить подобные ситуации в дальнейшем позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018 № 451. Так, расширен перечень сведений для идентификации должника. К ним отнесли СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность, серии и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН. В настоящее время действие этого закона приостановлено до 1 января 2021 года.

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