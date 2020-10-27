Будущие нефтехимики посетили с экскурсией рязанский нефтезавод

26 октября на Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее общество НК «Роснефть») прошёл день открытых дверей. На экскурсии по предприятию побывали студенты первого курса радиотехнического университета.
Ребята впервые переступили порог крупного производства. Будущим нефтехимикам рассказали о принципах работы предприятия и о технологических процессах, применяемых на заводе для выпуска дизельных топлив и бензинов высшего экологического стандарта «Евро-5». Студенты смогли пообщаться с работниками РНПК, узнали о мероприятиях по модернизации производства, о корпоративных программах нефтезавода и о том, как проходит рабочий день операторов технологических установок.
Гости посетили основную промышленную площадку предприятия. Объезжая её на автобусе, ребятам показали различные технологические объекты завода. Экскурсию для молодёжи провёл оператор установки каталитического риформинга, молодой специалист завода, недавно окончивший РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
На Рязанской НПК особое внимание уделяют профориентационной работе с молодёжью. Так, предприятие реализует систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятия». Ежегодно коллектив работников РНПК пополняют десятки молодых и амбициозных специалистов.
Отметим, что ежегодно РНПК приглашает на учебную, производственную и преддипломную практику студентов ведущих инженерно-технических вузов России. Пройти практику также могут учащиеся ссузов. В 2020 году на практике на РНПК побывали более 100 студентов.