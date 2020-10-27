Будущие нефтехимики посетили с экскурсией рязанский нефтезавод

26 октября на Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее общество НК «Роснефть») прошёл день открытых дверей. На экскурсии по предприятию побывали студенты первого курса радиотехнического университета.

Ребята впервые переступили порог крупного производства. Будущим нефтехимикам рассказали о принципах работы предприятия и о технологических процессах, применяемых на заводе для выпуска дизельных топлив и бензинов высшего экологического стандарта «Евро-5». Студенты смогли пообщаться с работниками РНПК, узнали о мероприятиях по модернизации производства, о корпоративных программах нефтезавода и о том, как проходит рабочий день операторов технологических установок.

Гости посетили основную промышленную площадку предприятия. Объезжая её на автобусе, ребятам показали различные технологические объекты завода. Экскурсию для молодёжи провёл оператор установки каталитического риформинга, молодой специалист завода, недавно окончивший РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.













На Рязанской НПК особое внимание уделяют профориентационной работе с молодёжью. Так, предприятие реализует систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятия». Ежегодно коллектив работников РНПК пополняют десятки молодых и амбициозных специалистов.

Если человек хочет устроиться в дальнейшем на работу на завод, то увидеть его изнутри – это крайне полезная возможность, — поделился студент 1 курса направления «Химическая технология органических веществ» Владислав Ушаков, приехавший учиться на нефтехимика в Рязань из Коломны. — Пока нам еще сложно понять озвученные сегодня процессы – крекинг, изомеризация, риформинг, гидроочистка. Но мы только на старте и у нас еще все впереди. Думаю, что на производственной практике, которая ждёт нас на старших курсах, нам будет уже всё более понятнее и, тем самым, ещё более увлекательнее.

Отметим, что ежегодно РНПК приглашает на учебную, производственную и преддипломную практику студентов ведущих инженерно-технических вузов России. Пройти практику также могут учащиеся ссузов. В 2020 году на практике на РНПК побывали более 100 студентов.