Банк России напоминает о схеме мошенничества с использованием голосовых помощников

Телефонные мошенники стали активнее использовать аудиозаписи. Рязанке Лилии Г. поступил звонок следующего содержания: «Здравствуйте! Вам звонят из банка NN. С Вашего счета за последние несколько минут трижды пытались перевести 9000 рублей. Если Вы подтверждаете транзакцию, нажмите «1», если Вы не совершали этого перевода, нажмите «2» или дождитесь оператора».

Женщина решила пообщаться с оператором. Человек, который вступил в разговор после переключения системы, представился сотрудником банка и подтвердил атаку на счет клиентки. Для спасения средств он предложил перевести деньги на «резервный счёт». Для этого он настойчиво спрашивал о данных карты рязанки и сумме, находящейся на карте.

После этого я сразу поняла, что это мошенник, так как неоднократно слышала о подобной схеме. Но с использованием голосового помощника столкнулась впервые, — поделилась Лилия Г.

Если поступил такой звонок, следует положить трубку, и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру, указанному на сайте или оборотной стороне карты. Так вы сможете узнать, все ли в порядке с вашими деньгами, — говорит начальник отдела безопасности Отделения Рязань Владимир Гришин.

Результаты опроса аналитического центра НАФИ показали, что 27% владельцев платежных карт готовы передать посторонним персональные данные, в частности, срок действия карты и трехзначный код безопасности. А по данным УМВД России по Рязанской области только за 8 месяцев 2020 года злоумышленники похитили со счетов рязанцев более 60 млн рублей.

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Отделение Рязань напоминает: сотрудники банков не запрашивают у клиентов персональную информацию, пин-код, код безопасности и прочие сведения, которые позволяют получить доступ к счету.