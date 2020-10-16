Активисты ОНФ просят привести в порядок территорию рядом с рязанской школой №53

Активисты ОНФ обратили внимание властей на ненадлежащее состояние территории рядом с рязанской школой №53.
Мониторинг территории проводился в рамках программы «Дорога в школу». Активисты прибыли в Московский район, чтобы осмотреть пространство рядом со школой №53. Кроме школы, там находятся ещё несколько учреждений, которые посещают дети: детский сад № 115, детская школа искусств № 4 имени Е.Г. Попова и ресурсный центр дополнительного образования.
Активисты отметили, что территория, рядом с которой они располагаются, находится в плохом состоянии. Так, проехать к образовательным учреждениям очень сложно. Дорога проходит через обшарпанные общежития, которые находятся в неприглядном состоянии. Под козырьками запасных входов в здания образовались несанкционированные свалки. Сама дорога сильно разбита, местами отсутствует асфальтовое покрытие. Между школой искусств и детским садом отсутствует паркинг, территория заброшена и замусорена. Там нет освещения.
По словам активистов ОНФ, это место стало прибежищем маргиналов. Оно заросло травой и бурьяном, также там складируются ТКО.